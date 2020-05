«Wage es nicht»: Trotzdem hat USA Network die Cheerleader-Soap abgesetzt

US-Fernsehen

Der Titel war nicht Warnung genug. Der Kabelsender hatte zwei Gründe für das Serienende. Einer hat mit einer neuen Ausrichtung des Senders selbst zu tun.

Der amerikanische Fernsehsender USA Network trennt sich von seiner Cheerleader-Soap, deren weltweite Verwertungsrechte bei Netflix liegen. In Deutschland heißt die Serie. Die ersten (und einzigen?) zehn Episoden des Formats sind hierzulande abrufbar. Die Serie basiert auf einem Roman von Megan Abbott. Diese hatte auch die Folgen eins, zwei und zehn der TV-Serie geschrieben. Gestartet war das Format Ende Dezember im US-TV, vor rund 600.000 Zuschauern. Zwischenzeitlich sank die Reichweite auf rund 315.000, beim Finale schauten wieder etwas mehr als 400.000 Menschen zu. Die Ratings sind aber nicht der einzige Grund für das Ende.USA Network gehört in den USA zur NBC-Welt und die gehört zu Comcast. Comcast will im Juli mit seinem neuen Streamingdienst Peacock richtig durchstarten, eine Vorab-Version des Dienstes ist in den Staaten schon verfügbar. Wegen des Peacock-Starts soll sich nun auch die Ausrichtung von USA Network ändern, um sich quasi davon abzuheben. USA Network soll vermehrt auf Reality-Formate und fiktionale Event-Serien setzen. Das setzt auch andere Serienformate des Kanals unter Druck.Für «Dare Me», dessen erste Staffel natürlich mit einem Cliffhanger endete, muss die Entscheidung nicht das Ende sein. Die Macher sollen bereits auf der Suche nach einem anderen Abnehmer sein. Netflix würde sich anbieten, in Deutschland zumindest befand sich das Format nach Netflix-Angaben einige Zeit lang unter den beliebtesten Inhalten des Dienstes.