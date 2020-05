In der Zielgruppe: «Shark Tank» gewinnt den Freitagabend

US-Quoten

Die ABC-Gründershow hat sich mit guten Werten zurückgemeldet, bei den jungen Zuschauern wurde das Format die Nummer 1.

Erklärung Rating In den USA wird die Einschaltquote auf zwei verschiedene Arten angegeben, wobei der Wert "Share" vergleichbar mit dem deutschen Marktanteil ist. Der Wert "Rating" gibt ebenfalls einen Prozentsatz an, allerdings ist die Bezugsmenge alle Haushalte, die die Möglichkeit haben das Programm zu verfolgen, egal ob das Empfangsgerät eingeschalten ist. Ein Rating von beispielsweise 1,0 sagt aus, dass 1% der 120,6 Millionen Fernseh-Haushalte in den USA das Programm verfolgt haben.

hat sich am Freitag bei den jungen Zuschauern zwischen 18 und 49 Jahren durchgesetzt: 0,8 Prozent standen als Rating zu Buche für die ABC-Gründershow, die letzte Ausstrahlung am 10. April lief mit 0,9 Prozent noch ein bisschen besser. 4,85 Millionen Zuschauer sahen ab 20 Uhr zu, damit blieb die Reichweite stabil.Stärkster Verfolger von ABC bei den Umworbenen wurde CBS mit seinen Krimiserien: Je 0,7 Prozent verbuchten(7,10 Millionen) und(8,47 Millionen) nach 21 Uhr – beim Gesamtpublikum wurde CBS mit diesen Reichweiten Primetime-Sieger.verlor binnen Wochenfrist 0,1 Prozentpunkte und lag nun bei 0,6 Prozent. 5,89 Millionen Zuschauer waren um 20 Uhr dabei.Die 150. Folge vonhat bei NBC 4,55 Millionen Zuschauer und 0,5 Prozent erreicht – vor einer Woche lief es mit 0,6 Prozent noch besser bei den Werberelevanten.hat bei The CW immerhin ein Rating von 0,2 Prozent erzielt,hat diesen Wert danach halbiert. 0,64 Millionen und 0,34 Millionen betrugen die absoluten Sehbeteiligungen.