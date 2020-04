«The Masked Singer»: Staffel drei kommt schon im Herbst herbei

TV-News

ProSieben macht es also wirklich: Dieses Jahr wird es eine weitere Staffel von «The Masked Singer» geben.

„ Eine große Liveshow ohne Publikum ist natürlich nicht das Gleiche. Wir konnten nur mit einem deutlich reduzierten Team arbeiten. Dienstleister haben Ausfälle. Deshalb feiert ProSieben «The Masked Singer» im Herbst noch einmal und zeigt dann die dritte Staffel – hoffentlich ohne große Einschränkungen. ” ProSieben-Chef Daniel Rosemann

Noch vor Ende der zweiten Staffel macht ProSieben klar, wie die Zukunft vonaussehen wird: Die verrückte, bunte Musik- und Rätselshow wird – wenig überraschend – eine dritte Staffel erhalten. Was aber durchaus ungewöhnlich ist: Die nächste Staffel von «The Masked Singer» wird bereits dieses Jahr an den Start gehen. Wie ProSieben bekannt gegeben hat, startet Staffel drei des von Matthias Opdenhövel moderierten Formats bereits im Herbst dieses Jahres. Entsprechende Gerüchte und Fan-Wünsche gab es schon länger:In den USA gibt es ebenfalls kurze Abstände zwischen den einzelnen «The Masked Singer»-Staffeln, da man dort das hierzulande bei Showformaten dieser Größe übliche, ungeschriebene "Eine Staffel pro Jahr"-TV-Gesetz nicht kennt. Aufgrund des immensen Erfolgs der Sendung war es so etwas wie ein halboffenes Geheimnis in der TV-Branche, dass ProSieben demnächst auf eine US-Staffeltaktung wechseln könnte. Die dritte «The Masked Singer»-Staffel in Deutschland soll dann (voraussichtlich) wieder komplett mit Studiopublikum stattfinden. ProSieben-Chef Daniel Rosemann lobt dennoch, wie das Showteam die aktuelle Staffel über die Bühne gebracht hat: "Diese Staffel war dank einer großen Teamleistung ein wunderbarer Erfolg. EndemolShine-Chef Magnus Kastner und sein Team haben für jede Herausforderung eine Lösung gefunden. Und es gab viele Herausforderungen, die der Zuschauer dank guter Arbeit weder gespürt, noch gesehen hat. Danke dafür."«The Masked Singer» ist eine Produktion der EndemolShine Germany und fuhr in Staffel zwei öfters Zahlen ein, die sogar über dem bereits sehr hohen Niveau der ersten Season liegen. Die Reichweite pendelte dieses Jahr bislang zwischen 3,32 und 4,26 Millionen Showfans, die Sehbeteiligung belief sich auf 12,0 bis 13,1 Prozent insgesamt – das sind wahrlich famose Zahlen für ProSieben. 2,18 bis 2,68 Millionen Umworbene führten ProSieben zudem zu 24,6 bis 26,9 Prozent Marktanteil. Das Finale zur zweiten Staffel läuft am 28. April 2020 ab 20.15 Uhr bei ProSieben. Schon um 20 Uhr startet eine-Pre-Show, die sich ausschließlich um «The Masked Singer» dreht.