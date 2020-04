RTL setzt Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone gegen das «The Masked Singer»-Finale ein

TV-News

Das ist nicht die einzige RTL-Programmänderung: Zudem kommt es zu Verzögerungen bei der Spielshow «5 gegen Jauch».

Gegen ProSiebens Megaerfolghat RTL in den vergangenen Wochen kein Patentrezept gefunden. Zu Beginn der zweiten Staffel des verrückten, bunten Rätsel- und Gesangsspaßes haben die Kölner zusätzliche Folgen von «Wer wird Millionär?» gesendet, was bei den Umworbenen aber in zwei von drei Fällen nur zu unterdurchschnittlichen Quoten führte – auf seinem normalen Programmplatz ist Günther Jauch deutlich mehr gewohnt. Die Rankingshow «Die 25» schmierte gegen «The Masked Singer» später sogar völlig ab. Diese Woche sollte eine spontan eingeplante Spielfilm-Wiederholung RTLs Dilemma lösen und für Schadensbegrenzung sorgen, ohne dass die Kölner eine frische Folge eines hochkarätigen Showformats wie «Wer wird Millionär?» gegen den ProSieben-Hit verfeuern.Die Rechnung ging auf: Marvels «Guardians of the Galaxy» generierte immerhin mäßige 9,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe – gegen «The Masked Singer» ein mehr als nur vertretbares Ergebnis ( mehr dazu ). Kommenden Dienstag wird daher erneut ein Spielfilm in die Primetime geschoben. Als Alternative zum Finale der ProSieben-Show verlassen sich die Kölner auf gediegene Actionhelden: Statt der bislang eingeplanten «Die 25»-Folge soll die geballte Power von Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger möglichst viele «The Masked Singer»-Verweigerer zu RTL locken – gezeigt wird nämlich ihr gemeinsamer ActionerAußerdem entzerrt RTL die neue Staffel von: Die von Oliver Pocher moderierte Spiel- und Quizsendung kehrt zwar laut aktuellen Plänen weiterhin am 9. Mai 2020 zurück ( mehr dazu ), doch die geplanten vier Episoden werden nun doch nicht im wöchentlichen Takt laufen. Am Samstag, den 16. Mai 2020 pausiert die Sendung, der Rest der Staffel wird am 23. und 30. Mai sowie am 6. Juni zu sehen sein. Der Grund liegt auf der Hand: RTL weicht der musikalischen Konkurrenz von ProSieben und dem Ersten aus. Während bei ProSieben der von Stefan Raab produzierteseine Premiere feiert, wird auch im Ersten ein Ersatz für den dieses Jahr ausfallenden «ESC» laufen.