RTL befördert «5 gegen Jauch» auf den Samstagabend

TV-News

Noch im Mai wird RTL vier neue Folgen der Rateshow mit Oliver Pocher und Günther Jauch ausstrahlen. Im letzten Dezember war das Format erfolgreich zurückgekehrt.

Im Dezember ist Oliver Pocher erfolgreich als Moderator zur RTL-Showzurückgekommen, im Mai soll die Ratesendung mit frischen Folgen fortgesetzt werden. Wie RTL nun mitgeteilt hat, werden ab dem 9. Mai gleich vier neue Primetime-Ausgaben der Sendung laufen. Damit rutscht «5 gegen Jauch» vom Freitag- auf den Samstagabend, was einer Beförderung gleichkommen dürfte - für gewöhnlich ist RTL mit seinen Bohlen-Shows hier regelmäßiger Marktführer in der Zielgruppe. Bis auf eine Ausnahme im Frühjahr 2018 war «5 gegen Jauch» seit seinem Start vor über zehn Jahren immer am Freitag beheimatet gewesen.Das Konzept bleibt derweil unverändert. Wie in der Vergangenheit wird Günther Jauch in jeder Folge von fünf Prominenten herausgefordert, wobei beide Parteien die Chance auf einen Gewinn von bis zu 100.000 Euro für einen guten Zweck haben. In knapp vier Stunden Sendezeit spielen die Prominenten und Günther Jauch verschiedene Quizfragen, die von Bonus-Runden unterbrochen werden. Im Finale geht es für die Beteiligten schließlich um „Alles oder Nichts“.Dass Günther Jauch und Oliver Pocher gemeinsam noch immer gute Quoten holen können, bewiesen sie Ende des vergangenen Jahres. Damals sicherte sich Pochers Moderations-Comeback bei «5 gegen Jauch» bis zu 15,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, was für das Format die höchste Quote seit fünfeinhalb Jahren bedeutete. 3,40 Millionen Menschen schauten damals die zweite Folge. Zum Vergleich: Frank Buschmann, der ab Dezember 2017 kurzzeitig vier Folgen moderiert hatte, unterhielt bestenfalls 2,82 Millionen Zuschauer.Damit steht übrigens auch fest, dass für Günther Jauch im April und Mai bei RTL viel zu tun sein wird. Bereits ab diesem Samstag, 18. April, wird er gemeinsam mit Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger in drei neuen Live-Folge vonzu sehen sein. Die neue Staffel von «5 gegen Jauch» wird sich nach dem Ende der Gottschalk-Jauch-Schöneberg-Show nahtlos am Samstagabend anschließen.