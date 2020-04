Bob Odenkirk gründet Produktionsfirma

US-Fernsehen

Der Star aus «Better Call Saul» verpartnert sein Studio mit der «Breaking Bad»-Schmiede.

Bob Odenkirk, der Star aus «Better Call Saul» und «Breaking Bad», gründet eine neue Produktionsfirma, die auf den Namen Cal-Gold Pictures hört, und unterzeichnet einen Exklusiv-Vertrag mit dem Studio, das seine Serien produziert: Sony Pictures Television. Odenkirks Firma soll als Partnerstudio für Sony neue Geschichten entwickeln, die fesselnd und einzigartig sind, und dynamische Charaktere hervorbringen.„Ich habe in dieser großen Scharade namens Showbusiness als Autor angefangen, das ist mein Standbein. Wann immer ich nicht auf dem Bildschirm bin, finden Sie mich in der ‚Entwicklungshölle‘… es ist wunderbar, endlich so gutmütige und erfahrene Partner wie Sony und Ian zu haben, mit denen man die Hölle teilen kann“, sagte Odenkirk.Ian Friedman, der zuvor die Entwicklungsabteilung bei Comedy Central leitete, wird zu Cal-Gold Pictures wechseln. Er war für Formate wie «Drunk History», «Corporate» und «South Side» verantwortlich. „Ich freue mich unglaublich darauf, bei diesem Unterfangen mit Bob zusammenzuarbeiten“, teilte Friedman mit. „Ich bin seit über 20 Jahren ein großer Fan von ihm. Die Möglichkeit zu haben, gemeinsam Ideen zu entwickeln und diese Konzepte zu verwirklichen, ist ein wahr gewordener Traum.“