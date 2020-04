«Das Pubertier  Der Film»: Sat.1 im Quotenglück

Quotennews

Frustrierter Vater, genervte Teenie-Tochter, löbliche Quote: «Das Pubertier – Der Film» machte an Ostermontag Sat.1 froh.

Jan Weilers Erfolgsbuchwurde sogleich zwei Mal verfilmt: Einmal als ZDF-Serie und einmal als Kinofilm von Regisseur Leander Haußmann mit Jan Josef Liefers, Heike Makatsch, Detlev Buck, Monika Gruber, Justus von Dohnányi und Harriet Herbig-Matten in tragenden Rollen. An den deutschen Kinokassen schlug Haußmanns Adaption der komödiantischen Pubertätsgeschichten über 900.000 Eintrittskarten los. Sat.1 zeigte «Das Pubertier – Der Film» am Ostermontag ab 20.15 Uhr als deutsche Free-TV-Premiere.Und das kam sehr gut bis stark an: 1,30 Millionen Umworbene bescherten dem Privatsender zur besten Sendezeit starke 12,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. 2,57 Millionen Filmfans entsprachen alles in allem unterdessen einer Sehbeteiligung von sehr guten 6,9 Prozent.gab ab 22.05 Uhr auf maue 4,5 Prozent Marktanteil insgesamt nach und auf 6,2 Prozent bei den Werberelevanten. Die Reichweite belief sich auf 0,99 Millionen Interessenten ab drei Jahren, darunter befanden sich 0,43 Millionen Jüngere. Eine Wiederholung vonlockte ab 0.10 Uhr noch 0,34 Millionen Fernsehende an die Mattscheiben. Das entsprach 4,4 Prozent Marktanteil. Bei den Werberelevanten kamen mäßige 6,4 Prozent zustande.