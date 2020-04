Primetime-Check

Mit welchen Werten siegte «Marie Brand» beim Gesamtpublikum? Was war für «Klein gegen Groß» drin? Dies und mehr im Primetime-Check …

war der große Abräumer des Abends: Der ZDF-Krimi brachte es auf 8,25 Millionen Zuschauer, hervorragende 24,4 Prozent Marktanteil waren die Folge – besser lief es am Samstag für kein anderes Format. 0,81 Millionen 14- bis 49-Jährige führten zu ebenso tollen 9,2 Prozent Marktanteil. Diehatte in der Primetime die meisten jüngeren Zuschauer: 1,74 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen im Ersten zu, 21,3 Prozent Marktanteil kamen dadurch zustande.war danach mit 13,3 Prozent ebenfalls erfolgreich unterwegs, 1,12 Millionen Jüngere blieben dran. Insgesamt wurde die Show von 5,70 Millionen Menschen verfolgt, was in 18,7 Prozent Marktanteil mündete.RTL verzeichnete mit seinenmagere 10,7 Prozent Marktanteil bei 0,88 Millionen jungen Zusehern. Insgesamt wurde die Clipshow von 1,97 Millionen Menschen gesehen. ProSieben war RTL dicht auf den Fersen:verbuchte dort solide 10,4 Prozent Marktanteil, die dazugehörige Reichweite fiel mit 0,91 Millionen sogar minimal höher aus als bei RTL. 1,72 Millionen Zuschauer hatte der Superheldenfilm insgesamt vorzuweisen.brachte Sat.1 zur besten Sendezeit ordentliche 9,6 Prozent Marktanteil ein, 0,84 Millionen Jüngere schauten zu. Insgesamt belief sich die Sehbeteiligung auf 1,39 Millionen.Mit Filmen punktete auch RTLZWEI, genauer gesagt mit zwei Klassikern.generierte zunächst starke 9,2 Prozent bei den Werberelevanten,erzielten danach noch 6,8 Prozent. Zuerst lag die absolute Reichweite bei 1,59 Millionen, dann bei 0,97 Millionen. Ganz andere Erfahrungen hat Kabel Eins am Samstagabend mit Filmen gemacht:blieb bei miesen 3,8 Prozent Marktanteil und insgesamt 1,18 Millionen Zuschauern hängen,anschließend bei noch schlechteren 2,9 Prozent sowie 0,91 Millionen Zusehern. Auch VOX kam auf keinen grünen Zweig:erreichten bloß 5,1 Prozent der Zielgruppe, gerade einmal 0,93 Millionen Menschen schalteten ein.sackte danach auf 3,0 Prozent, die Zuschauerzahl schrumpfte auf 0,44 Millionen.