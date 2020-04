«Promis unter Palmen» durchbricht 20-Prozent-Marke

Quotennews

Das neue Sat.1-Promi-Format zieht Woche für Woche mehr Zuschauer an und sorgt für überragende Einschaltquoten. Bei Kabel Eins waren Bud Spencer und Terence Hill der Hit.

Der Siegeszug vonging auch in Woche Drei weiter. Das neue C-Promi-Format von Sat.1 startete vor zwei Wochen mit 1,51 Millionen klassisch Umworbenen und 15,5 Prozent Marktanteil ausgezeichnet. Eine Woche später waren sogar 1,70 Millionen dabei und 17,5 Prozent drin. Gegen das neue beliebte Sat.1-Format konnte an diesem Abend sogarbei RTL nicht mithalten (11,3% MA). Mit hervorragenden 20,1 Prozent Sehbeteiligung war «Promis unter Palmen» erneut die gefragteste Sendung im Privatfernsehen des Abends. Ab 20.15 Uhr ließen sich 1,86 Millionen Werberelevante den Spaß nicht entgehen. Insgesamt schalteten 3,36 Millionen ein, die für 10,3 Prozent Gesamtmarktanteil sorgten.Die Thailand-Reise für zehn Promis hat sich für Sat.1 aus Quotensicht definitiv schon jetzt gelohnt. Im Anschluss an das überragende Lead-In schlossmit sehr guten 13,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen an. Die Comedyshow überzeugte 0,92 Millionen junge Zuschauer zum Dranbleiben.schloss den gelungenen Abend mit 0,28 Millionen klassisch Umworbenen und mauen 5,9 Prozent Marktanteil ab.Bei Schwestersender Kabel Eins sorgten derweil Bud Spencer und Terence Hill für beachtliche Quoten. Ab 20.15 Uhr waren 2,23 Millionen Zuschauer für «Die rechte und linke Hand des Teufels» dabei, davon 0,95 aus dem werberelevanten Publikum. In der klassischen Zielgruppe ergatterte die Westernkomödie für Kabel Eins sehr gute 10,5 Prozent Marktanteil. Insgesamt waren ebenfalls ordentliche 7,0 Prozent drin. Danach ging es im gleichen Tonus mit, die weiter auf der Erfolgswelle schwammen. Zu später Stunde sicherte sich das ikonische Duo stattliche 10,4 Prozent Sehbeteiligung bei den Jungen und 7,5 Prozent insgesamt. Noch immer waren 1,06 Millionen Fans dabei.