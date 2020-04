Bei ProSieben wirds sportlich

TV-News

sixx lädt bereits seit Anfang des Monats zum täglichen Workout ein. Demnächst bringen Fernanda Brandão und Daniel Aminat das ProSieben-Publikum ins Schwitzen.

Am Donnerstag, den 2. April 2020, startete sixx mit der Ausstrahlung der morgendlichen Workout-Sendung. Frei nach dem in den 1990ern gestarteten «Tele-Gym» des Bayerischen Rundfunks führt darin Cathy Hummels das TV-Publikum durch 20 Minuten lange Yoga-Übungen. Nun reicht sixx' großer Bruder ProSieben seine eigene Version von «Train my Body» nach: Nach Ostern wird bei ProSieben an vier Tagen zusammen mit Fernanda Brandão und Daniel Aminati ordentlich geschwitzt.In vier Folgen mit zwei Workouts zu je 30 Minuten wollen die beiden Fitness-Profis die Fernsehenden in Form bringen, und zwar unter anderem mit Übungen aus Daniel Aminatis Programm «Mach dich krass». Die Trainings finden am 14., 15., 16. und 20. April bei ProSieben von 11 bis 12 Uhr statt.Jedes Workout setzt laut Senderangaben einen anderen Fokus, daher wurden die Übungen auf eine bestimmte Reihenfolge ausgelegt: Wenn die Bauchmuskeln vom Vortag noch brennen, liegt der Schwerpunkt am nächsten Tag auf den Beinen. Muskelkater im Bizeps steht dem Cardio-Workout am Folgetag nicht im Wege. Und schmerzende Beine hindern nicht am Core-Training. "Wie im echten Fitnessstudio eben auch", so ProSieben