Keine reine Märchenwelt: Diese Probleme muss Disney+ noch beheben

Schwerpunkt

Es lässt sich nicht nur Feenstaub auf Disney+ finden: Der Video-on-Demand-Dienst hat noch so manche Makel auszubügeln.

Das Problem ist bereits seit dem US-Start von Disney+ bekannt, aber offensichtlich fühlt sich niemand hinter den Kulissen dazu berufen, es aus der Welt zu schaffen: Bei zahlreichen Serien auf Disney+ ist die Episodenreihenfolge vollkommen durcheinander. Bei «Darkwing Duck», «Chip & Chap – Die Ritter des Rechts» und den Original-«DuckTales» etwa herrscht völliges Chaos, was bei diesen Seriennicht unbedingt ein großer Beinbruch ist, da die Episoden nicht groß aufeinander aufbauen. Aber manche Folgen müssen eben doch in einer bestimmten Reihenfolge gesehen werden – und dass man den eröffnenden Mehrteiler bei «DuckTales», «Darkwing Duck» und «Chip & Chap» irgendwo tief in der Folgenliste suchen muss, ist unnötig frustrierend. Bei «Goofy & Max» hat man es dagegen wenigstens geschafft, bei Disney+ die Auftaktfolge an den Anfang zu packen, selbst wenn es sonst die eine oder andere Abweichung von der empfohlenen Abfolge gibt.Noch ärgerlicher ist das Chaos bei der neuen «DuckTales»-Serie, da in dieser Serie ein horizontaler Storyfaden gesponnen wird. Diese Serie in der beabsichtigten Reihenfolge zur Verfügung zu stellen, sollte einfür einen Streamingdienst sein.Dass Serienfolgen nicht in der korrekten Reihenfolge angezeigt werden, ist eine Sache – dass Episoden fehlen, ist schon schwerwiegender. Und bei Disney+ lassen sich einige Lücken finden. Der Auftakt zur dritten «Die Simpsons»-Staffel wurde von den Serienmachern ja bereits aus der US-Zirkulation genommen , und auch bei Disney+ befolgt man den Wunsch der Produzenten. Streitbare Sache, jedoch durchaus nachvollziehbar. Aber auch die Sitcom «Hotel Zack & Cody» ist unvollständig – wie schon seit Jahren bei TV-Wiederholungen fehlt auch auf dem Streamingdienst eine nach der Erstausstrahlung sehr negativ aufgenommene Episode über Dyslexie, und auch die Folge "Die Cheetah Girls zu Gast im Tipton" mit einem Gastauftritt von Chris Brown fehlt. Die Episode wurde einst aus der TV-Rotation genommen, als Chris Brown in die Negativschlagzeilen geriet.Aus der ebenso quirligen wie raffinierten Trickserie «Star gegen die Mächte des Bösen» fehlt hierzulande bei Disney+ die elfte Folge, die in vielen europäischen Ländern schon für eine TV-Auswertung gesperrt wurde, weil man befürchtete, dass ein Zauberstabdesign in dieser Episode für Aufruhr sorgen könnte. Ausgerechnet in den prüden USA traut man dagegen dem Publikum zu, einen bananenförmigen Zauberstab auch als bananenförmig zu erkennen. Auf Disney+ hätte man also hierzulande diese Zensur liebend gern endlich aufheben können.Aber es gibt auch völlig unerklärliche Auslassungen auf Disney+. Unter anderem fehlt bei «Kim Possible» der Dreiteiler "Invasion der Roboter" und bei der YouTube-Trends persiflierenden Sitcom «Bizardvaark» fehlt rätselhafterweise die zweite von drei Staffeln. Die 2017 gestartete Disney-Channel-Dramedy «Story of Andi» ist auf Disney+ sogar in einem völlig katastrophalen Zustand: Der Großteil der ersten Staffel fehlt, mehrere Episoden aus der zweiten Staffel sind nicht abrufbar und die dritte Staffel ist überhaupt nicht zugänglich. Doch mehr noch: Nur manche der Episoden, die bei Disney+ in Deutschland abrufbar sind, wurden auch mit einer deutschen Synchronfassung zur Verfügung gestellt.Generell ist die Abdeckung mit deutschen Synchros unerwartet löchrig bei Disney+. Gewiss, Disney+ sorgt für die Deutschlandpremiere einzelner Disney-Projekte, darunter auch von solchen eher nischigen Produktionen wie der Dokumentation «Waking Sleeping Beauty». Da zu erwarten, dass nur für Disney+ extra Synchronisationen erstellt werden, und diese prompt zum Launch der Plattform abrufbar sind, wäre vermessen.Aber auf Disney+ fehlen stellenweise deutsche Tonfassungen von Inhalten, die bereits eine Synchronversion vorliegen haben. «Lizzie McGuire» ging beim hiesigen Disney+-Start komplett ohne deutschen Ton raus, ebenso der Touchstone-Film «Die Nacht der Abenteuer» und der Fernsehfilm «Motocross» (der auf Disney+ konsequenterweise auch nur unter dem Originaltitel «Motocrossed» angezeigt wird). Und selbst das deckt noch nicht alle Synchro-Probleme auf Disney+ ab. Auch bei der Serie «Das Leben und ich» fehlt die deutsche Tonspur vereinzelt und beim Film «Das Megaplex-Phantom» setzt beispielsweise die deutsche Synchronfassung kurz aus. Da muss das Technik-Team noch einmal drüber.Es ging nach dem Start von Disney+ in Deutschland durch die sozialen Netzwerke: Irgendwer hinter den Kulissen muss irgendwas falsch programmiert haben – und so hieß «Arielle, die Meerjungfrau» tagelang bei Disney+ so wie der Kurzfilm, der bei einer «Arielle»-Heimkinoveröffentlichung auf derselben Disc geparkt wurde: «Das Mädchen mit den Schwefelhölzern». Während das zügig behoben wurde, hatten andere Fehler in den Vorschaubildchen länger Bestand. «Pinocchio» beispielsweise hieß bei Disney+ auf einmal «Die lebendige Puppe». Die «DuckTales»-Kurzfilme sind weiterhin "Kortfilm" betitelt, die «Geheimakte: Guardians» wurde zur "Geheimate: Guardians" und mehrere Filme, die einen deutschen Titel haben, werden in den Vorschaubildchen nur bei ihrem Originaltitel genannt.Das Problem kennen manche Film- und Serien-Fans vielleicht auch von Netflix: Man hat einen Stream zehn Sekunden vor Abspannende verlassen und bekommt den Titel dann noch tagelang auf der Netflix-Hauptseite als unvollendet angezeigt. Doch während das bei Netflixnur gelegentlich undimmer seltener geschieht, was suggeriert, dass das Team beim VOD-Platzhirsch diese störende Kleinigkeit erkannt hat und etwas dagegen unternimmt, ist die 'Weiterschauen'-Spalte bei Disney+ die reinste Pest.Einerseits landet derzeit wirklich alles, was man auch nur für den Bruchteil einer Sekunde anspielt, in dieser Kategorie. Wer sich also verklickt hat oder nachschauen wollte, welche Untertitel und/oder Tonspuren bei einem Film zur Verfügung stehen und ihn direkt danach abgebrochen hat, bekommt so nach und nach eine ellenlange 'Weiterschauen'-Liste. Und bis Titel automatisch aus dieser Kategorie entfernt werden, dauert es gefühlt eine Ewigkeit.Aber selbst Leute, die Filme und Serien komplett schauen, werden mit solch einer Liste gefrustet – denn bei vielen Disney+-Inhalten werden die Synchronangaben in die eigentliche Videodatei mit eingespeist. Heißt: Wer den kompletten Abspann geschaut hat, hat oft noch mehrere Minuten mit Synchronangaben aus aller Welt vor sich. Wer das abbricht, bekommt dieses Video trotzdem als unvollständig angeschaut angezeigt.Was aber vielenbei 'Weiterschauen' angezeigt wird, sind angebrochene Serien, von denen neue Folgen erschienen sind. Die muss man sich schon selber raussuchen, um weiterzugucken. Ermüdend.