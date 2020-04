medienfreunde: Hanna Plaß

Interview

Schauspielerin Hanna Plaß verrät, welche Art Talkshow sie vermisst und welchen Medienberuf sie sich niemals zutrauen würde.

«Mary Poppins»«Pan-Tau». Ich scheine ein Faible für Hauptfiguren mit Regenschirm zu haben.Ich habe eine Freundin, mit der ich fast grundsätzlich unterschiedlicher Meinung bin. Zuletzt ging es um «Sex Education» auf Netflix «A Star is born» in der Version mit Lady Gaga.«Skylines», «Am laufenden Band» und Talkshows, wie sie in den Sechzigern waren, in denen ein ‚Star’ in wilden Bühnenbildern einfach alles macht: Interviews, singen, tanzen und Stand-up.Virginia Woolf würde mich interessieren, die Filme von Agnès Varda und «The Marvelous Mrs. Maisel» würde ich mir einfach nochmal ansehen.… der «The Judy Garland Show» als Musikgast. Wenn sie gut drauf war, muss es wirklich toll gewesen sein.Casterin. Wirklich faszinierend und wirklich schwer.Mich und Helge Schneider, wenn ihr da Kontakte habt ... Mit ihm würde ich gerne über eine Esoterik-Messe und durch einen Musikladen bummeln. Haha!Haha, Filmtrailer glaube ich.… gehe ich spazieren oder mache mir etwas zum Essen.«SOKO Wismar – Nach der Ebbe kommt der Tod» (8.4.2020, 20.15 Uhr im ZDF)«Think Big!» (joyn)Und im November steht die Wiederaufnahme von «Die Schneekönigin» an der Deutschen Oper Berlin an.Ich würde sagen, da ist für jeden was dabei!