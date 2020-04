Primetime-Check

Wie lief der Donnerstagabend für «Criminal Minds» in Sat.1 und wie kam RTL mit seinem Comedy-Abend an?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 56%

14-49: 58,5%

kam am Donnerstagabend auf 6,81 Millionen Wissbegierige, darunter befanden sich 1,18 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile beliefen sich somit auf großartige 19,2 und 11,8 Prozent Marktanteil.brachte es danach auf 6,07 Millionen respektive 0,51 Millionen. Das glich starken 17,6 beziehungsweise mauen 5,0 Prozent.sank danach auf sehr gute 13,6 und akzeptable 6,3 Prozent, dieschlossen den Abend mit tollen 15,2 und sehr tollen 9,8 Prozent ab.holte 5,27 Millionen Menschen zum ZDF , darunter befanden sich 0,52 Millionen 14- bis 49-Jährige. Somit waren sehr gute 14,9 Prozent insgesamt und mäßige 5,0 Prozent bei den Jüngeren drin. Mit demfuhr das ZDF danach gute 14,0 und sehr tolle 8,0 Prozent ein, eheauf mäßige 11,6 und sehr gute 6,4 Prozent kam. Insgesamt sahen sich 2,74 Millionen Menschen den Talk an.ProSieben dagegen erreichte mit2,59 Millionen Fernsehende ab drei Jahren und sehr beachtliche 17,8 Prozent des umworbenen Publikums.folgte mit 1,40 Millionen Neugierigen und sehr guten 11,4 Prozent bei den Werberelevanten. Sat.1 zeigte drei Folgen, was 1,66, 1,56 und 1,47 Millionen Interessenten ansprach. Bei den Umworbenen waren akzeptable 7,2, mäßige 6,9 und gute 8,0 Prozent Marktanteil drin. RTL zeigte zwei alte Folgen, womit sich 1,90 Millionen Fernsehende ansprechen ließen. Bei den Werberelevanten kamen passable 11,0 und gute 12,1 Prozent zustande.schloss mit 1,56 und 1,27 Millionen Interessenten insgesamt und mäßigen 10,1 sowie mauen 9,0 Prozent bei den Umworbenen an.VOX unterhielt mit2,08 Millionen Actionfans. In der Zielgruppe kamen sehr gute 8,9 Prozent Marktanteil zustande.dagegen brachte Kabel Eins ab 20.15 Uhr 1,16 Millionen Interessenten ein. Dasschloss mit 0,83 Millionen an. Bei den Umworbenen wurden mäßige 4,4 und 4,3 Prozent Marktanteil ermittelt. RTLZWEI kam schlussendlich mitauf 0,68 Millionen Fernsehende, ehemit 0,80 Millionen folgte. Bei den Werberelevanten standen mäßige 4,6 und sehr gute 6,2 Prozent Marktanteil auf der Rechnung.