Sat.1 verlängert alle Corona-Specials

TV-News

Somit geht auch die Kooperation mit BILD weiter. Ein Fragezeichen steht hinter der Impro-Show von Luke.

Der Münchner Sender Sat.1 punktet derzeit mit einer kleinen Informationsoffensive. Da das Ende der Corona-Krise in Deutschland trotz Verlangsamung der Fallzahlen nicht absehbar ist und die Bundesregierung die Kontaktsperre bis mindestens Ostern verlängert hat, laufen auch die Sondersendungen im Programm weiter. Konkret heißt es: Das immer außer am Samstag um 19.50 Uhr gesendetemit Matthias Killing bleibt den ganzen April im Programm.Auch die Zusatzstunde des, die von Simone Panteleit präsentiert wird, soll fortgeführt werden. Die quotenstarke Sendung, die am Dienstag sogar mehr als 15 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfuhr, bleibt ebenfalls bis mindestens 30. April im Line-Up. Unklar ist derweil noch die Zukunft vom quotenschwachen Vorabend-Programm «Luke, allein zuhaus», das zuletzt keine 400.000 Zuschauer mehr erreichte. Offiziell läuft die 18-Uhr-Sendung nur noch diese Woche.Übrigens: Auch Kabel Eins hat seine News-Strecke ausgeweitet. Die Hauptnachrichten am Nachmittag haben ein paar Extra-Minuten spendiert bekommen und haben inzwischen in aller Regel eine Länge von zwischen zwölf und 14 Minuten.