Das solidarische Känguru: 15 Prozent der VOD-Einnahmen von «Die Känguru-Chroniken» gehen an Kinos

Kino-News

Der Verleih hinter «Die Känguru-Chroniken» wünscht sich, dass andere Studios ähnlich vorgehen werden.

Filmfacts «Die Känguru-Chroniken» Regie: Dani Levy

Drehbuch: Marc-Uwe Kling

Cast: Dimitrij Schaad, Rosalie Thomass, Carmen-Maja Antoni, Henry Hübchen, Tim Seyfi, Adnan Maral, Marc-Uwe Kling, Volker Zack, Daniel Zillmann

Produktion: Stefan Arndt, Uwe Schott, Caroline von Senden, Alexandra Staib

Kamera: Filip Zumbrunn

Schnitt: Toni Froschhammer

Musik: Niki Reiser

Einer der letzten Filme, die in der Bundesrepublik durchgestartet sind, bevor die Corona-Pandemie um sich griff und letztlich sämtliche Kinos dazu gezwungen hat, ihre Pforten zu schließen, war die Bestseller-Adaption. Die deutsche Filmkomödie wurde seither, wie etwa auch der Psychothriller «Der Unsichtbare» , als Reaktion auf die Pandemie verfrüht auf Video-on-Demand-Plattformen veröffentlicht. Wie der Verleih hinter «Die Känguru-Chroniken» mitteilt, wird er diesen ungewöhnlich raschen VOD-Start von «Die Känguru-Chroniken» nutzen, um Kinos unter die Arme zu greifen.15 Prozent der VOD-Einnahmen von «Die Känguru-Chroniken» sollen in einen Fond gehen, dessen Zweck es ist, Lichtspielhäusern zu helfen, die durch die erzwungenen Schließungen besonders hart in Mitleidenschaft gezogen werden. Die AG Kino und HDF Kino werden den Fond verantworten.X-Verleih-CEO Leila Hamid erklärt 'The Hollywood Reporter', dass man zwar als erster Verleih an dieser Aktion teilnimmt, "aber hofft, dass es uns andere noch gleichtun werden." Sie betont zudem, weiterhin an das klassische Kinofenster zu glauben und beteuert, dass «Die Känguru-Chroniken» mit seinem frühen VOD-Start eine Ausnahme darstellen wird.