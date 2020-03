«Nord Nord Mord»-Wiederholung mit über 20 Prozent Marktanteil

Quotennews

Das «Hart aber fair - extra» zu Corona zog dagegen deutlich weniger Zuschauer an als noch vor einer Woche.

Der alte Fall der Krimireihe war sehr gefragt und versammelte die meisten Zuschauer am Abend. Dieses Mal schalteten insgesamt 7,44 Millionen Zuschauer ein, die für hervorragende 20,8 Prozent Marktanteil sorgten. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen warsehr beliebt und strich mit 0,82 Millionen Zusehern gute 7,7 Prozent Marktanteil ein. Der 90-Minüter war für das ZDF damit ein voller Erfolg, obwohl es sich um eine Wiederholung handelte. Die Strahlkraft der Reihe ist wahnsinnig groß. Der erste Fall des neuen Jahres brachte dem ZDF im Januar mit 8,41 Millionen Zuschauern überragende 26,7 Prozent Sehbeteiligung ein.Im Anschluss an «Nord Nord Mord» blieben 5,56 Millionen Zuschauer für dasdran. Die Nachrichten generierten starke 17,8 Prozent Marktanteil. Bei den Jungen kletterten sie mit 0,97 Millionen Zusehern sogar auf beachtliche 10,2 Prozent.lockte zu später Stunde noch immer 2,50 Millionen Zuschauern an und kam auf solide 12,5 Prozent Sehbeteiligung. Beim jungen Publikum war der zweite Krimi des Abends mit 5,3 Prozent nicht mehr ganz so gut unterwegs.In der vergangenen Woche war daszu den neuen Entwicklungen in der Corona-Krise wahnsinnig gefragt. 5,39 Millionen Zuschauer hatten für 16,1 Prozent Marktanteil gesorgt. In dieser Woche war das Interesse für das ARD-Format nicht mehr ganz so groß. Die Sendung kam mit 4,03 Millionen Zuschauern zur besten Sendezeit auf durchschnittliche 11,7 Prozent Sehbeteiligung. Bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte Plasberg und seine Gäste 1,01 Millionen Zuseher für sehr gute 9,8 Prozent Marktanteil.