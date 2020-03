Corona-Fall am «Today»-Set

US-Fernsehen

Das hat direkten Einfluss auf die Moderation der dritten Sendestunde.

Das NBC-Morgenprogrammhat seinen ersten Corona-Fall. Ein Mitarbeiter, der an der Entstehung der dritten Sendestunde mitwirkt, wurde positiv getestet. In der Montagmorgen-Sendung erfuhr das amerikanische Publikum: „Aus Vorsicht haben sich Craig und Al (die Moderatoren der dritten Stunde, Anm. d. Red.) den Vormittag frei genommen, damit wir ihre Kontakte zurückverfolgen und sehen können, was mit ihnen los ist. Wir versprechen, Sie auf dem Laufenden zu halten. Beiden geht es im Moment gut. Sie fühlen sich gut. Aber Vorsicht ist das Gebot der Stunde."Craig Melvin und Al Roker werden die Sendung auf unbestimmte Zeit also nicht präsentieren.Die Morgenmoderatoren gehören zu den bekanntesten Persönlichkeiten des Senders. Da sich die Ansteckung jedoch in der Bevölkerung ausbreitet, wird sie sich auch auf die TV-Moderatoren auswirken. CBS News musste die Mitarbeiter letzte Woche dazu drängen, von zu Hause aus zu arbeiten, nachdem eine Handvoll Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden waren, und schickte einige Moderatoren von «CBS This Morning» nach Washington D.C., um die Sendung von dort aus zu moderieren. Die Bemühungen, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, haben Dutzende von Sendungen dazu veranlasst, die Produktion zu verzögern oder ganz einzustellen.