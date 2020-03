«Phantastische Tierwesen 3»: Warner Bros. sagt kurzfristig den Dreh ab

Kino-News

Noch kürzlich hieß es, dass der dritte «Phantastische Tierwesen»-Teil trotz der wachsenden Corona-Sorgen ab diese Woche gedreht werden soll. Nun schließt sich Warner dem Handeln anderer Studios an.

Universal Pictures machte den Anfang und änderte seinen Kinostartplan, bevor sich die anderen Studios zur Coronavirus-Pandemie äußerten: Der James-Bond-Film «Keine Zeit zu sterben» wich von April auf November dieses Jahres aus. Nach und nach zogen die weiteren großen Studios mit – zuletzt die Disney Studios, die zumindest in der öffentlichen Kommunikation lange auf ihrem «Mulan»-Starttermin diesen Monat beharrten. Dann aber wurde Disney zum proaktiven Studio: Als erstes Hollywood-Studio blies Disney sämtliche Dreharbeiten seiner derzeit in Produktion befindlichen Realfilme ab. Seit dies am Freitagabend beschlossen wurde, zogen nach und nach auch Universal, Sony und Paramount mit und legten ihren Filmprojekten einen Stopp auf.Warner Bros. dagegen kommunizierte noch am Samstag, mit seinen Projekten unterschiedlich zu verfahren: Während die DC-Adaptionvon Regisseur Matt Reeves («Planet der Affen – Survival») mit Robert Pattinson in der Hauptrolle als Vorsichtsmaßnahme eine zweiwöchige Drehpause verordnet bekam, teilte das Studio 'Deadline Hollywood' mit, diese Woche am Dienstag in London planmäßig mit den Dreharbeiten vonzu beginnen – diese Meldung sorgte für sehr negatives Branchenecho.Ob es nun das Branchenecho war oder ob doch die Entwicklungen der vergangenen Tage dafür sorgten, ist unbekannt –doch Warner Bros. rudert nun zurück und zieht auch bei «Phantastische Tierwesen 3» den Stecker. Ein neuer Drehstart liegt in den Sternen. Darüber hinaus bricht Warner den Dreh vonab. Das Drama mit Will Smith erzählt vom Vater der Tennislegenden Venus & Serena Williams. Unbekannt ist aktuell die Lage der-Dreharbeiten, die derzeit in Deutschland stattfinden. Am Samstag teilte Warner noch mit, sie fortführen zu wollen – und anders als bei «Phantastische Tierwesen 3» erfolgte bislang keine Kommunikation einer Planänderung.