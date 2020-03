Gegen «The Masked Singer»: «WWM?» unter Senderschnitt, «Die Höhle der Löwen» schwach wie seit 2015 nicht

Quotennews

Immerhin: Die Gründershow zog sich mit zweistelligen Marktanteilen, die somit weit oberhalb der Sendernorm lagen, noch achtbar aus der Affäre.

Das ist mal eine Ansage: Grob gesagt: Rund die Hälfte aller 14- bis 49-jährigen Fernsehsenden schalteten am Dienstagabend RTL VOX oder ProSieben ein. Während «The Masked Singer» etwas mehr als 25 Prozent Marktanteil auf sich vereinte, schafften die Gegenprogramme(RTL) und(VOX) den Sprung in die Zweistelligkeit. Die Mediengruppe RTL Deutschland hatte zum Gegenangriff auf den ProSieben-Mega-Erfolg geblasen und sogar in gemeinsamen Trailern auf die Show-Alternative hingewiesen. Der neue RTL-Showabend war darüber hinaus sogar «RTL Aktuell» eine Erwähnung wert. VOX wird also in diesem Frühjahr sechs Episoden von(übrigens die letzten sechs mit Investor Frank Thelen) zeigen. Die ersten Ergebnisse der Gründershow zeigen: Die Quoten fallen klar niedriger aus als zuletzt, bleiben aber dennoch oberhalb der Sendernorm.Die Produktion aus dem Hause Sony kam am Dienstagabend zwischen 20.15 und kurz vor 23 Uhr auf immerhin 11,5 Prozent Marktanteil. Zum Vergleich: Im Herbst 2019 waren noch bis zu 19,1 Prozent bei den klassisch Umworbenen möglich. Der VOX-Senderschnitt selbst liegt bei grob sieben Prozent, sodass das Ergebnis also nicht so schlecht ist. Dennoch holte der Auftakt der neuen Staffel den niedrigsten Marktanteil der Gründershow seit 2015. Insgesamt kam das VOX-Primetime-Programm auf 2,20 Millionen Zuschauer – gegenüber dem Finale der Herbstrunde war dies ein Abschlag in Höhe von 0,70 Millionen. Ab kurz vor 23 Uhr wiederholte VOX dann eine alte Ausgabe von, die mit rund 905.000 Zuschauern insgesamt und achteinhalb Prozent Marktanteil bei den Umworbenen ebenfalls achtbar abschnitt.RTL schickte derweil eine 165 Minuten lange Ausgabe vonmit Günther Jauch in den Showdreikampf. Das Ratespiel, übrigens wie auch «The Masked Singer» von Endemol Shine Germany hergestellt, landete bei 10,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Die Rateshow lief zuletzt Ende 2019 schlechter: Am Abend vor Silvester war eine Special-Folge sogar in den einstelligen Bereich gefallen. Am Dienstag nun holte die Quizshow insgesamt 3,89 Millionen Zuschauer – bei allen war das Format also sogar gefragter als der ProSieben-Ratespaß mit den maskierten Promis.