Mr. «Dexter» bleibt CBS erhalten

US-Fernsehen

Clyde Phillips hat einen so genannten Overall-Deal unterzeichnet.

Clyde Philipps, früher als Showrunner der acht Staffeln umfassenden Serie «Dexter» (Showtime) tätig, hat einen neuen Deal mit CBS Television Studios unterzeichnet. Es handelt sich dabei um einen Overall-Deal, heißt: Philipps bindet sich exklusiv an das Studio, das überwiegend für CBS, Showtime und die anhängenden Streamingdienste arbeitet."Sich das Talent eines begabten Kreativen wie Clyde zu sichern, ist ein großer Bonus für das Studio", sagte David Stapf, Präsident der CBS TV Studios in einer Erklärung. "Es gibt nur wenige Schöpfer, die so viele Genres erfolgreich durchlaufen haben, und wir sind glücklich, ihn in unserem Team zu haben. Ich freue mich darauf zu entdecken, wohin seine fruchtbare Fantasie als nächstes geht."Der Präsident von Showtime Entertainment, Gary Levine, der sowohl bei «Dexter» als auch bei der Edie-Falco-Produktion «Nurse Jackie» mit Phillips zusammenarbeitete, fügte hinzu: "Clyde ist ein Showrunner und Filmemacher von Weltklasse, der Intelligenz, Tiefe, Reife und Stil sowohl in Drama- als auch in Komödienreihen einbringt. Unsere vielen Kooperationen in der Vergangenheit waren sehr erfreulich, und ich bin begeistert, dass wir wieder zusammenarbeiten werden.“