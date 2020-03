Primetime-Check

Wie schlug sich «Das große Promibacken» in Sat.1? Punktete das ZDF mit einem «Bares für Rares»-Special?

Das Erste dominierte mit dem DFB-Pokal-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und SV Werder Bremen die Primetime. 5,70 Millionen Menschen verfolgten die Partie, die auf 20,3 Prozent Marktanteil kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte man sich mit 1,42 Millionen Zusehern allerdings nur den zweiten Platz, dennoch fuhr man fantastische 16,3 Prozent Marktanteil ein. In der Halbzeitpause erreichten die5,50 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 18,2 Prozent bei allen sowie bei 13,3 Prozent beim jungen Publikum. Die Vor-, Zwischen- und Nachberichte derunterhielten 3,57 Millionen Zuschauer und führten zu 14,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte man sich 10,9 Prozent Marktanteil.Mit 2,59 Millionen Zuschauern war das Finale vonkein Überflieger. Beim jungen Publikum sicherte sich RTL mit 1,48 Millionen Zuschauern und 15,9 Prozent Marktanteil den ersten Platz in der Primetime. Danach holte1,68 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe konnte man die vorgelegten 15,9 Prozent prima halten. In Sat.1 kamimmerhin auf 1,70 Millionen Zuschauer, mit acht Prozent Marktanteil lag die Sendung auf Sat.1-Schnitt.Das ZDF wiederholte ein-Special aus dem Sommer 2018, das auf 3,96 Millionen Zuschauer kam. Mit demsank die Reichweite auf 3,74 Millionen, der Marktanteil kletterte von 12,8 auf 13,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen machte man gegen König Fußball mit 5,6 und 6,5 Prozent eine gute Figur. Ab 22.20 Uhr setzte man auf, der nur noch auf vier Prozent kam. 2,38 Millionen Zuschauer wurden ab drei Jahren ermittelt, der Marktanteil lag bei soliden 12,7 Prozent.Das Finale vonerzielte lediglich 1,24 Millionen Zuschauer. Mit 0,81 Millionen Umworbenen sicherte sich ProSieben mäßige 8,9 Prozent. Unterdessen erzielte Kabel Eins mitstarke 7,6 Prozent. Insgesamt schalteten 1,67 Millionen Menschen ein. Drei Folgen vonführten bei VOX zu 1,11, 1,08 und 0,91 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei den Umworbenen bei 4,0, 4,4 und 5,1 Prozent.Der TV-Sender RTLZWEI startete mit zwei-Folgen in den Abend. 0,85 und 0,69 Millionen Menschen schalteten ein, in der Zielgruppe verbuchte der Grünwalder Sender 5,7 und 3,8 Prozent mitmusste man sich mit schlechten 2,9 Prozent Marktanteil zufrieden geben. Die Gesamtreichweite betrug 0,51 Millionen Zuschauer.