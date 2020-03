«Anna und die Liebe» und sixx und die Quotenachterbahn

Quotennews

ProSieben Maxx punktete derweil mit der Sci-Fi-Serie «The Orville», die dort zur besten Sendezeit wiederholt wird.

Bei sixx wird schon seit einiger Zeit am Vormittag die Telenovelawiederholt – und am Montag gab es sogleich einen wahren «Anna und die Liebe»-Marathon zu sehen. Ganze acht Folgen liefen von 5.40 Uhr bis 9.20 Uhr auf der "Senderin", und im Laufe dessen hat die Sendung enorme Höhen und Tiefen durchgemacht. Zunächst gingen zwei Wiederholungen von erst kürzlich bei sixx aus dem Archiv geholten Folgen an den Start. Beide Episoden fielen beim Gesamtpublikum mit 0,1 und 0,2 Prozent Marktanteil völlig durch, bei den Umworbenen lief es mit je 0,4 Prozent nur unwesentlich besser.Danach ging es mit 0,1 Prozent bei allen und 0,2 Prozent bei den Werberelevanten erst einmal weiter runter, ehe ab 7 Uhr mit 0,5 Prozent Marktanteil eine maue Gesamtsehbeteiligung ermittelt wurde. Bei den Umworbenen lief es mit 0,4 Prozent weiterhin mies. Doch die nächste Folge brachte die Kehrtwende mit mäßigen 0,6 Prozent bei allen und guten 1,3 Prozent in der Zielgruppe. Der Rest des «Anna und die Liebe»-Marathons holte solide 1,2, sehr tolle 1,7 und erneut solide 1,2 Prozent bei den Werberelevanten. Insgesamt wurden dürftige 0,4 und zwei Mal maue 0,5 Prozent erreicht.Bei ProSieben Maxx derweil erfreute sichzur Primetime großer Beliebtheit. Eine Doppelfolge aus Staffel zwei kam auf 0,28 und 0,29 Millionen Fernsehende. Ab 20.15 Uhr glich das sehr guten 0,9 und 1,0 Prozent Marktanteil bei allen. In der Zielgruppe reichte es sogar für sehr tolle 2,1 und 2,2 Prozent Marktanteil.