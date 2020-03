Primetime-Check

Lockte der «Tatort» aus Franken viele Zuschauer? Wie gut kam das Duell «Pocher vs. Wendler» bei RTL an? Und wie schlugen sich «The Voice Kids» und «Kitchen Impossible»?

An diesem Sonntagabend hatte derim Ersten mit 8,29 Millionen Fans und einem hervorragenden Marktanteil von 23,1 Prozent die Nase vorne. Der Krimi kam ebenfalls bei den 1,90 Millionen 14- bis 49- Jährigen auf einen Reichweichte von ausgezeichneten 16,8 Prozent. Fürblieben noch 2,86 Millionen Interessierte dran, was eine annehmbare Sehbeteiligung von 11,0 Prozent einbrachte. Von der jüngeren Zuschauerschaft verfolgten 0,35 Millionen Zuschauern beziehungsweise maue 4,1 Prozent die Krimiserie. Das ZDF punktete mitgut und lockte 5,23 Millionen Zuschauer an, was starke 14,6 Prozent Marktanteil bescherte. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war dem Sender somit eine solide Quote von 5,7 Prozent sicher. Dasim Anschluss ab 21.45 Uhr steigerte sich mit einem Publikum von 5,30 Millionen Menschen sogar auf hohe 17,2 Prozent Marktanteil, während man bei der jüngeren Zuschauerschaft eine gute Sehbeteiligung von 7,3 Prozent ergatterte. Die dritte Folge vonverfolgten allerdings nur noch 1,91 beziehungsweise 0,10 Millionen Zuschauer. Hier wurden somit Marktanteile von mauen 8,9 sowie miesen 1,4 Prozent ermittelt.RTL setzte in der Primetime auf, was dem Sender Spitzenquoten einbrachte. So wurden insgesamt 4,22 Millionen Fernsehende ab drei Jahren und 2,63 Millionen Umworbene zum Einschalten bewegt. Eine Reichweite von hervorragende 14,0 beziehungsweise atemberaubenden 27,4 Prozent in der Zielgruppe wurde mit dem TV-Duell erzielt. Sat.1 war mitebenfalls recht erfolgreich und lockte 2,32 Millionen Neugierige an. Ein guter Marktanteil von 7,2 Prozent wurde somit ermittelt. Bei den Werberelevanten fuhr der Sender mit 0,87 Millionen Fernsehenden eine solide Quote von 8,5 Prozent ein. Insgesamt musste die Castingshow so allerdings recht große Verluste im Vergleich zur vorherigen Woche verkraften.ProSieben überzeugte an diesem Sonntagabend mit. 1,65 Millionen Zuschauer lockte der Science-Fiction-Film und ergatterte so einen hohen Marktanteil von 5,3 Prozent. Bei den 0,89 Millionen Umworbenen kam man auf eine akzeptable Reichweite von 9,0 Prozent. RTLZWEI hatte an diesem Abend deutlich weniger Erfolg und überzeugte weder mitnoch mit. Es schalteten insgesamt nur 0,46 beziehungsweise 0,32 Millionen Filmfans ein, sodass in der Primetime die Reichweite von miesen 1,3 auf maue 1,7 Prozent stieg. Auch bei den jüngeren Fernsehzuschauern bewegte sich die Quote zwischen mickrigen 2,5 und 2,6 Prozent.Der Filmschlug sich bei Kabel Eins recht akzeptabel und fuhr bei einem Publikum von 1,17 Millionen Menschen annehmbare 3,4 Prozent Marktanteil ein. Bei den 0,52 Millionen Umworbenen wurde eine solide Quote von 4,8 Prozent gemessen. Im Anschluss begeistertenoch 0,61 Millionen Zuschauer und brachte es somit ebenfalls auf eine Reichweite von 3,4 beziehungsweise 4,9 Prozent in der Zielgruppe. Ab 20.15 Uhr musste VOX mitVerluste gegenüber der vorherigen Woche hinnehmen, war aber mit 1,64 Millionen Fernsehende sowie einem hohen Marktanteil von 5,8 Prozent weiterhin gut dabei. In der werberelevanten Gruppe wurde auch eine starke Quote von 10,4 Prozent bei einem Publikum von 0,95 Millionen Zuschauern ermittelt.