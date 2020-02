«Think Big!» kann das Ruder nicht mehr umreißen

Quotennews

Die Quoten der Sat.1-Comedyserie «Think Big!» bleiben zu schwach, in dieser Woche standen weitere Minusrekorde an. Auch die Komödie zur besten Sendezeit wollte nicht zünden.

Quotenverlauf «Think Big!» 0,68 Mio. / 4,7 %

0,59 Mio. / 4,5 %

0,51 Mio. / 4,5 %

0,48 Mio. / 4,4 %

0,79 Mio. / 5,9 %

0,40 Mio. / 3,3 % Zuschauer ab 3 J. / MA 14-49 J.

Der neue Fun-Freitag mit Comedyserien wurde nach nur wenigen Wochen wegen schwacher Quoten umgeschmissen, Filme sollen es stattdessen zur besten Sendezeit richten – undentsprechend anschieben. Doch dieser Plan geht auch in Woche zwei nicht auf, im Gegenteil: Es standen neue Negativrekorde zu Buche.Gegen 22.30 Uhr waren nur 2,8 Prozent Marktanteil bei den umworbenen 14- bis 49-Jährigen mit «Think Big!» möglich, bisher waren die 3,3 Prozent aus der Vorwoche das Minimum. Lediglich 0,20 Millionen Jüngere blieben am Ball. Die Folge davor verzeichnete immerhin noch 4,4 Prozent bei 0,34 Millionen jungen Zusehern. Insgesamt betrugen die Sehbeteiligungen enttäuschende 0,68 Millionen sowie 0,40 Millionen.Schon zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr fingen die Probleme für Sat.1 aber an: Die Komödiekam nicht über maue 7,4 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten hinaus, 1,25 Millionen Zuschauer waren dafür insgesamt zu haben. In der Zielgruppe lag Sat.1 auf Augenhöhe mit ProSieben , dort verbuchteebenfalls eine Quote in Höhe von 7,4 Prozent, die absolute Zuschauerzahl lag mit 1,68 Millionen aber deutlich höher.fiel danach auf 6,9 Prozent.