Sat.1 adaptiert US-Minigolf-Show

TV-News

Packt die Putter aus: Unter dem Titel «Oh my Golf» soll eine Minigolf-Spielshow entstehen.

Lang ist's her, da hatte Sat.1 mit «Jetzt wird eingelocht!» durchaus Erfolg: Die 2006 erstmals gezeigte, 2008 beendete Spielshow drehte sich rund um Minigolf. Promis mussten sich dort an speziell gebauten Bahnen behaupten – und 2007 wurde sogar von einer Schülerin während der Show ein Weltrekord aufgestellt. In nur 90 Sekunden spielte sie 14 Bahnen mit je einem perfekten Schlag. Nun kramt Sat.1 laut 'DWDL' das Thema Minigolf wieder aus:Laut dem Medienportal will Sat.1 die US-Sportshow «Holey Moley» adaptieren. Das auf dem Network ABC laufende Format gewann einen Realscreen Award, zudem wurde es für die Rose d'Or nominiert. Die deutsche Adaption sollbetitelt werden und bereits in wenigen Wochen in Produktion gehen. Aktuell wird nach Teilnehmern gesucht.Anders als «Jetzt wird eingelocht» stellt «Oh my Golf» nämlich keinen Promi-Wettstreit dar, sondern einen Wettkampf "normalsterblicher" Talente. Verlangt wird der Willen, sich einem Minigolf-Turnier unter Extrembedingungen zu stellen. Dafür gibt’s eine Amerika-Reise, denn die Produktion aus dem Hause Redseven Entertainment wird laut 'DWDL' in den USA verwirklicht. Wann die Ausstrahlung erfolgen soll, ist derzeit nicht bekannt.