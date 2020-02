Bittere Pille: «Bad Banks» versagt im linearen Fernsehen komplett

Quotennews

Die Quoten der Ausstrahlung am späteren Montagabend lassen mehr als zu wünschen übrig.

Von den Kritikern als eine der besten deutschen Serienproduktionen der Gegenwart gefeiert, zumindest aber im linearen Fernsehen von den Quoten abgestraft: Auf diesem Gebiet macht die Serienproduktion keine gute Figur. Am Montagabend ab 22.15 Uhr zeigte das ZDF zwei weitere Episoden der Serieund landete damit vor allem beim jungen Publikum krass auf der Nase. Nur 2,8 Prozent Marktanteil verbuchten beide Episoden, die ermittelte Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 0,16 und 0,11 Millionen Fans. Das Problem: Ob die Serie wirklich ein Misserfolg ist, lässt sich anhand der offiziellen Quotendaten längst nicht mehr sagen: Die Marktforscher lassen darin nicht die Abrufzahlen in der Mediathek einfließen, obwohl bekannt ist, wie populär die zeitlose Nutzung solcher Produktionen ist.Insgesamt kam die Serie linear am Montagabend auf 1,31 und 0,91 Millionen Zuschauer. 1,95 und 1,27 Millionen Menschen hatten die Serie noch am Samstagabend ab 21.45 Uhr im ZDF gesehen, am späteren Sonntagabend waren es 1,22 und 0,76 Millionen. Schon am Sonntag tat sich die Serie bei den 14- bis 49-Jährigen sehr schwer, damals wurden sogar nur 2,6 Prozent bei den Jungen gemessen.Zurück aber zum Montagabend im ZDF . Der 20.15-Uhr-Krimiwar nämlich wie erwartet ein voller Erfolg. Den 90-Minüter sahen im Schnitt 6,89 Millionen Menschen ab drei Jahren. Der öffentlich-rechtliche Sender mit Sitz in Mainz kam im Gesamtmarkt auf wunderbare 21,7 Prozent Marktanteil, freut sich aber auch über regen Zuspruch bei den Jungen: Bei den 14- bis 49-Jährigen nämlich wurden 10,4 Prozent Marktanteil gemessen. Noch 4,04 Millionen Leute sahen direkt im Anschluss an den Krimi ein neues. Die Nachrichtensendung erreichte insgesamt 14,7 Prozent Marktanteil, 7,9 Prozent waren es bei den Jungen.