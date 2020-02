Neue Einsätze für Katrin Sass und Rikke Lylloff

TV-News

«Der Usedom-Krimi» geht weiter: Aktuell werden zwei neue Ausgaben der Krimireihe gedreht.

Bis zu 6,24 Millionen Fernsehende, zuletzt immerhin noch 5,42 Millionen Krimifans: Die ARD-Krimireiheerfreut sich durchaus großer Beliebtheit. Ein Ende ist daher noch lange nicht in Sicht: Wie Das Erste bekannt gibt, werden aktuell zwei neue Ausgaben von «Der Usedom-Krimi» produziert. Das Erste zeigt die Donnerstags-Krimis voraussichtlich in diesem und nächstem Jahr.Produziert werden die Neunzigminüter von Tim Gehrke aus dem Hause Razor Filmproduktion, die Herstellungs- und Produktionsleitung übernimmt Olav Mann. Die Redaktion haben Donald Kraemer (NDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto). Es wird um den Tod eines 16-Jährigen nach einer Drogenparty und das Verschwinden eines jungen Wachmanns gehen. Die Arbeitstitel lauten «Nachtschatten» und «Vom Geben und Nehmen».Katrin Sass und Rikke Lylloff stehen noch bis zum 8. April auf der Ostseeinsel sowie in Swinemünde und Berlin vor der Kamera. Regie bei beiden Episoden führt Felix Herzogenrath. Autorin Dagmar Gabler gibt mit «Nachtschatten» ihr Debüt in dieser Reihe, die Folge «Vom Geben und Nehmen» stammt aus der bewährten Feder von Marija Erceg.