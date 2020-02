«Law & Order: SVU» dreht bei Nitro zu später Stunde auf

Quotennews

Bei sixx hatte «Legacies» dagegen überraschend mit einem Quotensturz zu kämpfen.

Seit Mitte Januar ist der Donnerstagabend bei Nitro fest in der Hand von. So erfolgreich wie an diesem Donnerstag war die Serie dabei bisher noch nicht. Während sich die Krimiserie analog zu den bisherigen Auftritten zu Beginn der Primetime schwer tat, kletterten die Zahlen zu später Stunde rasant in die Höhe. So startete «Law & Order: SVU» zunächst mit ausbaufähigen 0,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 1,0 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe. Die ersten beiden Folgen des Abends mussten sich mit einer Viertelmillion Zuschauer und mauen Werten begnügen begnügen. Ab 21.45 Uhr ging es für die dritte Folge des Abends leicht bergauf, sodass diese bei 1,0 Prozent insgesamt und 1,3 Prozent bei den klassisch Umworbenen schloss.Ab 22.35 Uhr wurde «Law & Order: SVU» dann zur späten Erfolgsgeschichte bei Nitro. Mit 0,29 Millionen Zuschauern folgte der Sprung auf solide 1,5 Prozent bei den ab Dreijährigen. In der klassischen Zielgruppe ergatterte die vierte Folge der Dauerprogrammierung sehr gute 2,2 Prozent Marktanteil. Eine Dreiviertelstunde später sprang der Gesamtmarktanteil mit weiterem Zuschauerzuwachs (auf 0,32 Millionen) noch einmal um einen Prozentpunkt auf nun glänzende 2,5 Prozent nach oben. Bei den 14- bis 49-Jährigen schloss die US-Serie den Abend mit gewaltigen 4,0 Prozent Marktanteil ab. Bisher waren für «Law & Order: SVU» 3,6 Prozent das höchste der Gefühle gewesen.Bei sixx rutschtehingegen überraschend auf 0,6 Prozent Zielgruppen-Marktanteil ab. In der Vorwoche stand die Serie zur besten Sendezeit mit 1,3 Prozent noch sehr gut da. Nun folgte der Fall nach unten. Im Vergleich zu vor acht Tagen halbierte sich die Zuschauerzahl auf 0,06 Millionen 14- bis 49-Jährige. Im Anschluss ereiltedas gleiche Schicksal. Im weiteren Verlauf kam die Science-Fiction-Serie ebenfalls nicht über 0,6 Prozent hinaus. Erst zu später Stunde kletterte sie mit 0,9 Prozent wieder etwas näher an den Senderschnitt heran. Anders als «Legacies» war dieser Abwärtstrend mit 0,7 Prozent aber auch schon in der Vorwoche zu erkennen.