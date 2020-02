Was passiert kommende Woche, ab 17. Februar, bei «Sturm der Liebe», «Köln 50067», «GZSZ» und Co.?

Schwerpunkt

Die große Vorschau – Liebeskummer, Lügen und eine tragische Verstrickung stehen bei den Daily Dramen in den täglichen Serien auf dem Programm.

«Berlin – Tag & Nacht», RTLZWEI

Neu bei Quotenmeter.de Immer am Wochenende

Was passiert in den nächsten Folgen Eurer Lieblings-Dailys?

Stimmt ab bei der Frage der Woche und seht, wie andere Fans denken

Außerdem: Aktuelle Cast-News aus den Serien

«Alles was zählt», RTL

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten», RTL

«Köln 50667», RTLZWEI

«Rote Rosen», Das Erste

«Sturm der Liebe», Das Erste

«Unter uns», RTL

Unser SoapPic der Woche

ARD/Christof Arnold Drama pur: Annabelle (Jenny Löffler) kommt in einem abgedunkelten Raum, an einen Stuhl gefesselt zu sich und ruft verzweifelt um Hilfe - unser SoapPic der kommenden Woche!

Frage der Woche

Zahlreiche Neueinstiege und Ausstiege bei «Köln 50667» - wie gefallen Euch die neuen Figuren, die seit diesem Jahr zu sehen sind?

Richtig gut. Sie machen die Serie besser als vorher. 99% Schwierig. Ich muss mich noch dran gewöhnen. 99% Früher war's besser. Ich vermisse meine ehemaligen Lieblinge. 99% Stimmen: 112

Cast-News der Woche

Als Joe sich am Morgen beim Sex mit Peggy ungeschickt selbst außer Gefecht setzt und den Akt unverrichteter Dinge abbrechen muss, kommt er ins Grübeln. Das Ganze wird dadurch nicht besser, dass Peggy und Paula von einem mysteriösen Schnitte-Vertreter schwärmen, wie er durch Zufall mitbekommt. Joe, der nun Angst hat, dass seine Frau sich heimlich nach anderen Männern umschauen könnte, beschließt die Situation sicherheitshalber selbst abzuchecken. Allerdings wird dieses Vorhaben schnell ziemlich unangenehm, als die Schnitte-Crew eine Party für den Vertreter Giovanni schmeißen will.Währenddessen kann es Connor kaum ertragen, dem glücklichen Pärchen Toni und Dean Tag für Tag über den Weg laufen zu müssen. Als er dann die Mitschülerin Lara näher kennenlernt, die ihn massiv anflirtet, schlägt Nik vor, sie auf die heutige Party einzuladen: So kann sich Connor einerseits von Toni ablenken und sie andererseits dabei sogar noch eifersüchtig machen. Dabei ist er selbst überrascht, wie gut die beiden sich verstehen - und registriert zufrieden Tonis Reaktion, die erwartungsgemäß eifersüchtig ausfällt.Kurz darauf will sich Mandy bei Schmidti und Krätze revanchieren. So lädt sie die beiden nicht nur zum Frühstück ein, sondern möchte ihnen auch im Haushalt helfen – doch der Schuss geht leider mächtig nach hinten los. Mandy richtet am Ende mehr Unheil an, als dass sie hilft. Schließlich wird sie von den beiden sogar unter einem Vorwand vom Hausboot vertrieben…Zu Beginn der Woche ist Chiara durch Ronnys Vorwürfe verunsichert. Nach längerem Hin und Her ringt sie sich schließlich durch und bittet Ronny um Hilfe. Party-Time bei Ingo. Er will die Männerwohnung unbedingt mit seinen Kumpels einweihen, welche aber nicht kommen können. Mit wem soll er feiern? Die Rettung naht in Form von weiblicher Gesellschaft.Währenddessen macht sich Vanessa große Sorgen um Jennys seelische Verfassung. Sie will Annabelle nach Essen zurückholen und hofft, Jenny damit helfen zu können. Marians aggressives Verhalten stimmt seine Freunde misstrauisch. Daraufhin beschließt er, ihnen von Lenas Fremdgehen zu erzählen.Kurz darauf erfährt Jenny, dass Annabelle sie nicht mehr sehen will. Die Ablehnung ihrer Tochter zieht ihr endgültig den Boden unter den Füßen weg. Lena kommt nochmal ins Schwanken, als Marian kämpferisch an ihrer Ehe festhält. Ina glaubt, eine Lösung für ihr Problem mit dem Imbiss gefunden zu haben. Ihre Pechsträhne hält jedoch an, bis sie unerwartet Hilfe erhält. Lena muss sich eingestehen, dass sie doch sehr unter ihrer Trennung von Marian leidet. Aber auch wenn es sie schmerzt, ist sie sich ganz sicher, dass es auf jeden Fall die richtige Entscheidung war, die Beziehung mit Marien endgültig zu beenden.Zudem hat Chiara einen Wunsch: Sie will unbedingt das neue Werbegesicht für InkaKraft! werden. Als sie das Gefühl hat, dass Ronny ihren Plänen im Weg steht, trifft sie eine schwere Entscheidung. Ihrer Zukunft zuliebe beendet sie kurzerhand die Beziehung zu ihm.Anfangs ist Erik seinen Freunden dankbar, dass sie vor der Staatsanwältin für ihn ausgesagt haben. Doch Erik kann die Angst, erneut ins Gefängnis zu müssen, nicht abschütteln. John lässt das schlechte Gewissen nicht los. Katrin nutzt die Einladung zu einem Event, um ihren Plan gegen Felix voranzutreiben. Geschickt fädelt sie einen Streit zwischen Felix und Brenda ein.An andere Stelle läuft das Kita-Projekt von Maren und Alexander nicht gut an. Sie erfahren, dass ihre Wohnung verkauft werden soll, und überlegen, von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen. Das würde jedoch das Aus der Kita bedeuten. Als Emily ausgeht, lernt sie im 'Mauerwerk' Aaron kennen, den Spross einer reichen Familie, und ist geschmeichelt, weil er offensichtlich Gefallen an ihr findet.Aaron taucht überraschend bei Vlederbag auf und ordert 2000 Taschen. Emily lässt Sunny allein mit Aaron im 'Mauerwerk' auf das Geschäft anstoßen. Doch ihre vermeintliche Zurückweisung stachelt den begehrten Junggesellen nur noch mehr an. Ninas Gedanken kreisen weiter um Leon, und auch er muss ständig an Nina denken. Das wird ausgerechnet bei einem gemeinsamen Termin mit Robert im Büro deutlich. Immer wieder wandern Leons Blicke zu Nina.Zudem redet Katrin Brenda geschickt ein, sich von Felix nicht mehr auf der Nase herumtanzen zu lassen. Schließlich hat sie Brenda so weit, dass sie Felix auf eine Party zu einer Filmpremiere folgt und sich dort trotzig inszeniert. Emily ist in Begleitung von Aaron ebenfalls auf der Party. Dort lässt sie seine Flirtversuche souverän ins Leere laufen, doch dieser bleibt hartnäckig.Zu Beginn der Woche haben Freddy und Jill das ganze Wochenende zusammen verbracht. Das stößt Jan sauer auf, weswegen die beiden in einen Streit geraten. Jill möchte nicht, dass Freddy sich wegen ihr mit seinem Freund noch weiter zerstreitet und bietet an, dass sie auch in ihre WG gehen könnten. Dort angekommen erfahren Freddy und Jill, dass ihre Clique eine Party plant. Auf der Party wollen die Mitbewohner, dass Freddy etwas rappt. Dabei filmen sie ihn und machen sich über ihn lustig. Jill rastet beinahe aus, kann jedoch von Freddy nochmal besänftigt werden. Als Jills Freunde sich jedoch das Handyvideo von Freddys Auftritt mit den anderen Gästen ansehen und sich wieder bis jenseits der Schmerzgrenze über ihn lustig machen, eskaliert die Situation. Etwas später schwärmt Kevin im Gespräch mit Olli am Morgen in einer Tour von seiner Stella. Kurz darauf aber muss Olli erneut die Unwahrheit sagen, um mit Stella den Tag verbringen zu können und gerät wieder ein Stück tiefer in den Lügensumpf.Darüber hinaus kommen Charlie, Chico und Mathilda aus Dubai zurück. Während Chico total begeistert ist, verheimlicht Charlie, dass sie seine Begeisterung für das Land nicht teilt. Als Chico informiert wird, dass er nicht für drei Monate, sondern direkt für ein Jahr dorthin gehen soll, bekommt Charlie einen Schock und flüchtet aus der Situation. Sie schüttet Patrick ihr Herz aus und gesteht, dass sie nicht für ein Jahr mit Chico nach Dubai will. Charlie sieht ein, dass sie keine andere Wahl hat und beichtet Chico, dass sie und Mathilda ihn nicht nach Dubai begleiten werden.Sophia beschließt, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen, indem sie einen mit 500 Euro dotierten Kostümwettbewerb gewinnt. Um ein Outfit kaufen zu können, das ihr garantiert den Sieg bringen wird, überredet sie nicht nur Jan, ihr Geld zu geben, sondern auch Marc, wobei sie sich immer weiter in ihr Lügenkonstrukt verstrickt und mehrmals aufzufliegen droht. Als sie am Ende den Wettbewerb aber doch nicht gewinnt, liegen Sophias Nerven blank, weil sie nun weiterhin auf ihren Schulden sitzen bleibt.Zu Beginn eskaliert der Streit um den Todestag von Heike Maiwald und Henning wirft Astrid vor, mit zweierlei Maß zu messen. Eine gemeinsame Reise nach Schweden soll die Wogen glätten, aber im letzten Moment sagt Astrid ab. Cem stürzt sich mit Feuereifer in die Vermarktung des Schwarzkümmel-Öls, das von seiner Familie in der Türkei hergestellt wird. Aber dann erinnern ihn Alex und Vivien an seinen alten Traum: das Bäckerei-Imperium. Claudia hat es mit Hannes' Hilfe geschafft: Tina und Ben sind glücklich vereint. Torben ist einer der Ersten, der davon erfährt und scheint gelassen damit umzugehen. Ben ist jedoch wenig optimistisch. Wie sich bald herausstellt: zu Recht. Erika und Merle bangen um die in der Gärtnerei geplante Lesung von Cynthia Blackrose: Die Agentur meldet sich nicht zurück, das Event droht zu platzen, doch Johanna kann helfen.Anschließend erfährt Erika, dass der Blackrose-Roman autobiografisch sein soll, was die Frage nach dem realen Vorbild für den fiktiven Liebhaber aufwirft. Johanna hat eine Idee, den Karten-Verkauf anzukurbeln - zu Gregors Überraschung wird er im "Heide Echo" als mutmaßlicher Lover von Frau Blackrose geoutet. Astrid hat Henning die Stockholm-Reise abgesagt und schüttet bei Britta ihr Herz aus. Schließlich gerät Astrid ins Nachdenken, als Pia sich sehr positiv über Henning äußert. Eine Versöhnung bahnt sich an. Amelie will verhindern, "Bäckersfrau" zu werden, und bittet Gregor, Cem nicht weiter in Versuchung zu seinem Traum zu führen. Doch Gregor hält sich nicht daran…Zu Beginn ist Paul frustriert, denn der Plan, Annabelle zu überführen, ist gescheitert. Daraufhin beschließt Paul, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Natascha will schon die Polizei rufen, doch da kommt Michael nach Hause und berichtet, dass er einen Wild-Unfall hatte. Doch Natascha kommt der Verdacht, dass Michael ihr schon wieder nicht die Wahrheit sagt. Wie viele Lügen wird die Ehe von Michael und Natascha noch verkraften können? Nadja erkennt, dass der Ring an ihrem Finger an Tims Gefühlen für Franzi nichts ändert. Für sie gibt es daher nur eine Lösung: Franzi muss weg! So setzt Nadja alle Hebel in Bewegung, um Franzi vom "Fürstenhof" zu vertreiben. Durch einen Zufall fällt Bela die Schatulle von Alfons und Hildegard in die Hände. Dabei entdeckt er den losen Einlegeboden, indem sich eine goldene Münze befindet. Bela ist über seinen Fund entzückt und hofft, ihn für einen guten Preis verkaufen zu können.Währenddessen ist Annabelle plötzlich spurlos verschwunden. Paul leugnet, etwas damit zu tun zu haben, doch Christoph glaubt ihm nicht und heftet sich an Pauls Fersen. Unterdessen kommt Annabelle in einem abgedunkelten Raum an einen Stuhl gefesselt und geknebelt zu sich. Was ist passiert? Der "Fürstenhof" erwartet hohen Besuch. Normalerweise ist das für das renommierte Haus kein Problem, doch diesmal ist der Wurm drin. André wurde der falsche Menü-Wunsch weitergegeben und Annabelle, die sich um alles kümmern wollte, ist unauffindbar. Daraufhin beschließt Werner, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Bela ist von Alfons' Geschichte so berührt, dass er ihm die Münze überlässt. Doch dafür schuldet Alfons ihm einen Gefallen…Jakob und Saskia verbringen einen romantischen ersten Hochzeitstag, doch dann stellt ausgerechnet die gemeinsame Hochzeitsnacht ein Hindernis dar. Ringo lässt sich wieder zum Babysitten überreden. Als Coco währenddessen verschwindet, macht Ringo sich größere Sorgen als er sich eingestehen will. Till erkennt besorgt, dass ihm im Kampf um Noah ein Rechtsstreit mit Eva bevorsteht. Als Benedikt realisiert, dass Ute vor Gericht gegen ihn aussagen müsste, hat Eva eine unkonventionelle Lösung parat. Jakob geht nach der misslungenen Hochzeitsnacht Saskia aus dem Weg. Ausgerechnet dann bekommt er auch noch beruflich schlechte Neuigkeiten.Zudem schmerzt es Luke sehr, dass Nika ihm weiterhin aus dem Weg geht. Zudem erkennt Benedikt, dass er Huber-Bau nur schützen kann, wenn er Jakob außergerichtlich auszahlt. Seine Rechnung hat er ohne Jakob gemacht. Leni erkennt die Vorzüge eines Elternpaares und spielt Paco und Jana gegeneinander aus. An andere Stelle ist Nika fest entschlossen, mit Conors Hilfe an Karneval einen weiteren Punkt auf ihrer Bucket-List abzuhaken, doch dieser hat es in sich. Benedikt ist außer sich, als er Jakob die Hälfte seines Bauunternehmens Huber-Bau zusprechen muss und Jana lernt die Schattenseiten des Mutterdaseins kennen, als Leni aufgrund des geplatzten Konzerts sauer auf ihre Eltern ist.Letzten Endes will Rufus Robert von seinem Kummer ablenken. Als er beim Feiern einen heißen Flirt hat, ahnt er nicht, dass er damit Roswithas Pläne durchkreuzt. Trotz Jakobs Triumph über Benedikt, bleibt sein Selbstwertgefühl angeknackst. Er verschafft sich eine glaubwürdige Ausrede, um nicht mit Saskia intim zu werden. Als Nika ihr erstes Mal mit Conor schnell und unkompliziert hinter sich bringen will, hat sie eine überraschende Erkenntnis.Der TV-Sender RTLZWEI und die Produktionsfirma filmpool haben in den zurückliegenden Wochen und Monaten intensiv an «Köln 50667» geschraubt – seit Anfang dieses Jahres sind sechs neue Figuren zu sehen. Im Gegenzug haben vier Charaktere Köln verlassen.Rückkehr an den Fürstenhof: Im März werden die «Sturm der Liebe»-Figuren Valentina und Fabien für einige Episoden in die tägliche ARD-Serie zurückkehren. Beide Figuren waren zuletzt im Dezember in der Serie zu sehen.