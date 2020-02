Nur noch knapp zweistellig: Zweite Ausgabe von «Alles auf Freundschaft» lässt nach

Quotennews

Ein allzu großer Quotenhit ist RTL mit der Mälzer-Sasha-Show am Wochenende somit nicht geglückt.

Da wäre wohl ein bisschen mehr drin gewesen. RTL zeigte am Freitag und am Sonntag die neue Live-Spielshow, in der unter der Moderation von Steffen Hallaschka Tim Mälzer und Sasha gegen ein weiteres Freundes-Duo antreten und um 100.000 Euro spielen. 2,15 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen die Premiere am Freitag, die mit 13,5 Prozent bei den Umworbenen noch ordentliche Ergebnisse einfuhr. An diese Werte knüpfte die zweite Ausgabe, die schon am Sonntag folgte, nicht mehr an. Unter dem Strich waren die 10,4 Prozent für das rund vierstündige Format etwas zu wenig. Die Reichweite sank zudem deutlich; auf 1,78 Millionen. Das lag aber nicht zuletzt auch daran, dass die Sendezeit viel länger ausfiel. Am Freitag war schon um 23.10 Uhr schloss, diesmal erst rund eine Stunde später.Dennoch: Ein Quotenerfolg sieht absolut anders aus und RTL wird, so es denn weitergehen sollte, sicherlich noch einmal in die Analyse gehen. Ausbaufähig schnitt übrigens auch das Vorabendformatab, das bei den klassisch Umworbenen nicht über 11,6 Prozent Marktanteil hinaus kam. Die Vermissten-Suche punktete dafür insgesamt mit sehr guten 3,81 Millionen Zuschauern (und 12,7 Prozent Marktanteil bei allen).Stärker abgeschnitten hatte direkt im Vorfeld die RTL-Hauptnachrichtensendung, die bei den 14- bis 49-Jährigen auf wunderbare 17,2 Prozent Marktanteil kam. 4,24 Millionen Menschen informierten sich bei RTL . Die Wetterberichterstattung im Anschluss verfolgten dann sogar 4,43 Millionen Leute – um 19.05 Uhr wurde demnach die höchste RTL-Reichweite des Sonntags festgestellt.