«Blue Bloods» siegt knapp vor «Hawaii Five-0»

US-Quoten

Ganz knapp hat «Blue Bloods» den Freitagabend beim Gesamtpublikum vor «Hawaii Five-0» gewonnen. So oder so: CBS hatte die meisten Zuschauer vorzuweisen.

7,49 Millionen Zuschauer machten die CBS-Krimiserieam Freitag mit einer neuen Folge zum Tagessieger beim Gesamtpublikum. Auch der Marktanteil bei den umworbenen 18- bis 49-Jährigen fiel mit vier Prozent gut aus.war zu Beginn der Primetime ebenfalls auf vier Prozent gelangt, nur haarscharf hat man den Gesamtsieg angesichts von 7,48 Millionen Zusehern verpasst. 7,09 Millionen Zuschauer sahen sichum 21 Uhr an, auch hier waren vier Prozent Marktanteil möglich.Weiter bergab ging es bei NBC für. Nach über vier Millionen Zusehern zum Auftakt und 3,79 Millionen Zuschauern in Woche zwei, wurden mit Folge drei nur noch 3,34 Millionen Zuseher angesprochen. Drei Prozent Marktanteil kamen in der Zielgruppe zustande. Ein Rohrkrepierer war das Filmspecialim Anschluss, mehr als 1,36 Millionen Amerikaner waren nicht dabei. Die Quote sackte auf zwei Prozent.steigerte sich auf eine Reichweite in Höhe von 2,60 Millionen, der Marktanteil besserte sich auf drei Prozent.hat bei FOX gute vier Prozent Marktanteil eingefahren, 2,42 Millionen Menschen sahen zu – fast genauso viele waren schon vor einer Woche dabei, die Übertragungen haben also eine sehr treue Fanbase.