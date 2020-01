Netflix setzt 15 Mitarbeiter vor die Tür

Vermischtes

Das Unternehmen trennt sich von einem kleinen Teil der Marketing-Abteilung.

Der kalifornische Streaming-Dienst Netflix hat 15 Mitarbeiter aus seinem Marketing-Büro in Los Angeles entlassen, nachdem im vergangenen Jahr die Führungsposition in diesem Segment neu besetzt wurde. Die Entlassungen kommen nach der Einstellung von Jackie Lee-Joe als Chief Marketing Officer im vergangenen Juli, die von den BBC Studio kommt und dort den Marketingposten vier Jahre innen hatte.Mit diesem Schritt wird die nach Ansicht von Lee-Joe aufgeblähte Marketingabteilung verkleinert, sagte eine mit der Situation vertrauten Person gegenüber dem Branchenblatt „Variety“. Grundsätzlich sieht sich Netflix aber im Stande, weiterhin seine Filme und Serien ausreichend zu promoten.Die Entlassungen haben vermutlich nichts mit den neuen Konkurrenten Disney+ und AppleTV+ zu tun, die seit November 2019 auf dem Markt sind. Netflix konnte seine Abonnenten im vierten Quartal des Jahres 2019 ausbauen. „Unser geringes Mitgliederwachstum in den USA und Kanada ist wahrscheinlich auf unsere jüngsten Preisänderung und die Einführung von Konkurrenzprodukten in den USA zurückzuführen“, teilte Netflix seinen Aktionären mit.