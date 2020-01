«The Equalizer» wird weiblich

US-Fernsehen

Nachdem das Film-Reboot mit Denzel Washington besetzt war, angelte man sich nun einen weiteren bekannten Namen.

Der Sender CBS arbeitet bekanntlich an einem Reboot der Film- und Serienreihe «The Equalizer». Die Serie, die zwischen 1985 und 1989 bei CBS lief, erreichte vier Staffeln und wurde mit Edward Woodward besetzt. Die Show kam von Richard Lindheim und Michael Sloan. In den Jahren 2014 und 2018 wurden zwei Film-Remakes mit Denzel Washington in der Hauptrolle umgesetzt.Nun soll womöglich schon im Herbst der Serien-Reboot auf Sendung gehen, der mit Queen Latifah besetzt ist. Andrew Marlowe und Terri Miller fungieren nicht nur als Autoren und Produzenten der neuen Serien, sondern auch als Showrunner. Queen Latifah wird neben der Hauptrolle auch als Produzenten tätig sein. John Davis, John Fox von Davis Entertainment, Debra Martin Chase, Shakim Compere und Richard Lindheim gehören zu den weiteren Produzenten.CBS arbeitet nicht nur an einer Actionserie mit Queen Latifah, sondern brachte auch ein weiteres Projekt voran. Inzwischen wurde ein noch namenloser Pilotfilm mit Dolph Undgren und Sylvester Stallone bestellt.