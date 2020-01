US-Fernsehen

Peacock bestellt Tina-Fey-Serie

Manuel Weis von 17. Januar 2020, 08:25 Uhr

Drei weitere Sitcoms sind ebenfalls in Planung. Diese sollen in den Sky-Studios in Großbritannien gedreht werden.

Von den Sky Studios kommen die drei Sitcoms «Intelligence» mit David Schwimmer, «Code 404» und «Hitmen». Darüber hinaus bestellte man auch eine Dokumentarserie, die Superstars der US-Basketballszene begleitet. Auch eine Rennserie von Dale Earnhardt Jr. wurde in Auftrag gegeben. Somit ist klar, wie die künftige Marschroute aussieht - Sky produziert also auch Inhalte für die Konzernmutter, baut deshalb nahe London einen neuen und riesigen Studio-Komplex; Sky Studios Elstree. Vor längerer Zeit orderte Peacock schon einen «Battlestar Galactica»-Reboot, die Dramen «Dr. Death» mit Jamie Dornan, Christian Slater und Alec Baldwin sowie «Angelyne» mit Emmy Rossum. Am Mittwoch wurde auch bekannt, dass man «Punky Brewster» neu auflegen wird.



Der kommende Streamingdienst Peacock erweitert sein Portfolio. Wie die Verantwortlichen bekannt gaben, bestellte man von Tina Fey die Comedy «Girl5Eva». Das Format handelt von einer One-Hit-Wonder Girl-Group der 90er Jahre, die sich wiedervereinigt, um noch einmal durchstarten zu können. Das Comcast-Angebot bestellte bei NBCUniversal International Studios unter anderem die Thriller-Serie «The Capture» und die Comedy «Lady Parts».

Von den Sky Studios kommen die drei Sitcoms «Intelligence» mit David Schwimmer, «Code 404» und «Hitmen». Darüber hinaus bestellte man auch eine Dokumentarserie, die Superstars der US-Basketballszene begleitet. Auch eine Rennserie von Dale Earnhardt Jr. wurde in Auftrag gegeben. Somit ist klar, wie die künftige Marschroute aussieht - Sky produziert also auch Inhalte für die Konzernmutter, baut deshalb nahe London einen neuen und riesigen Studio-Komplex; Sky Studios Elstree. Vor längerer Zeit orderte Peacock schon einen «Battlestar Galactica»-Reboot, die Dramen «Dr. Death» mit Jamie Dornan, Christian Slater und Alec Baldwin sowie «Angelyne» mit Emmy Rossum. Am Mittwoch wurde auch bekannt, dass man «Punky Brewster» neu auflegen wird.

Zudem unterschrieb Peacock einen Vertrag mit Kevin Harts Laugh Out Loud, die eine Unternehmensbeteiligung beinhaltet. Natürlich erhält Peacock somit einen First-Look-Deal mit dem Unternehmen und die Verbreitung des gesamten Katalogs. Neben einem Comedy-Special ist auch eine Interview-Serie namens «Hart to Heart» geplant.

