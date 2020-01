CW bestellt «Superman and Lois» und «Walker, Texas Ranger»-Reboot

US-Fernsehen

Die zwei neuen Projekte sollen in der kommenden Fernsehsaison das Programm des Networks The CW erweitern.

Das Network The CW erweitert das Arrowverse um eine weitere Serie: «Superman and Lois» wird die Welt um die DC-Superhelden erweitern. Die neue Serie setzt auf den berühmtesten Superhelden der Erde. «The Flash»-Showrunner Todd Helbig wird die Pilotfolge schreiben und die Produktion leiten, während Greg Berlanti, Sarah Schechter und Geoff Johns die Produktion ausführen. Berlanti Productions und Warner Bros. Television werden das Projekt verfilmen, Berlanti und Helbing werden als Gesamtproduzenten tätig sein.Tyler Hoechlin wird der neue Superman und ist bereits in mehreren DC-Serien als „Mann aus Stahl“ aufgetreten. Elizabeth Tulloch, die neue Lois Lane, war bereits in «Supergirl» und «The Flash» zu sehen. Unterdessen schlüpft Jared Padelecki in die Rolle des Cordell Walker und tritt damit in die Fußstapfen von Chuck Norris. Für Padelecki ist dies ein reibungsloser Übergang von der Produktion von «Supernatural» zu «Walker, Texas Ranger».Das Reboot, das von CBS Television Studios produziert wird, kommt von Anna Fricke. Fricke produzierte auch die Serien «Being Human», «Wayward Pines» und «Valor». Der Hauptdarsteller Padelecki wird zusammen mit Dan Lin und Lindsey Liberatore von Rideback und Dan Spilo die Serie mitproduzieren.