Stalker-Thriller «You» fesselt fast neun Millionen an Netflix

VOD-Charts

Die finstere Liebesgeschichte «You» ist der derzeit größte Streaming-Hit in Deutschland.

Das Netflix-Publikum hat einen neuen, alten Serienliebling: Angeschoben durch die kürzlich veröffentlichte zweite Staffel , hat sichdie Spitze der Streamingcharts erobert. Laut Angaben des Marktforschungsunternehmens Goldmedia sahen in den zurückliegenden sieben Tagen brutto 8,88 Millionen Menschen die Netflix-Thrillerserie über einen Stalker und eine fahrige Liebesgeschichte, die er einzufädeln versucht. Deutlich leichtfüßiger ist die derzeit am zweithäufigsten gestreamte Serie Deutschlands:. Die muntere Familien-Comedyserie bringt es (sicherlich auch dank der Veröffentlichung neuer Folgen bei den großen VOD-Portalen) brutto auf 7,78 Millionen Interessenten.Etwas abgeschlagen, aber ebenfalls durch die Veröffentlichung weiterer Episoden bei den großen Streaming-Diensten angekurbelt, ist die CBS-Hit-Sitcommit 5,67 Millionen Fans, die sich die Nerds in den vergangenen sieben Tagen angeschaut haben. Unfassbar dicht dahinter landet die Historien-Abenteuerseriemit 5,66 Millionen. Von der Eins auf Rang fünf abgestürzt ist derweil die Fantasy-Produktion, die es nun auf 5,54 Millionen Interessenten brachte. Eine Woche zuvor war noch rund das Dreifache drin Auch auf Rang sechs geht es übernatürlich zu, nämlich mit der Netflix-Exklusivserie, die 3,93 Millionen Bruttokontakte erreichte. Der moderne Serienklassikerfolgt mit 3,33 Millionen Interessenten und steht somit auf Augenhöhe mit der Royals-Historienserie. Den Rest der Top Ten füllen die Teenieserie(2,79 Mio.) und die Zombie-Survivalserie(2,27 Mio.) aus.