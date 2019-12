Primetime-Check

Mit welchem Abstand wurde «5 gegen Jauch» Zielgruppen-Sieger? Wie schlugen sich die Serien bei Kabel Eins und VOX? Dies und mehr im Primetime-Check …

hat dem Ersten am Freitag die meisten älteren Zuschauer beschert: 4,60 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen ab 20.15 Uhr zu, das entsprach sehr guten 16,8 Prozent Marktanteil. 0,81 Millionen Zuseher zwischen 14 und 49 Jahren zogen ebenso schöne 9,9 Prozent Marktanteil nach sich. Das ZDF konnte mit seinen Krimis nicht ansatzweise so gute Werte einfahren,undblieben bei den Jüngeren bei 6,4 sowie 6,0 Prozent hängen. Die Gesamtreichweiten beliefen sich auf 3,98 Millionen sowie 3,56 Millionen. In der werberelevanten Zielgruppe siegte RTL mit, das mit 15,9 Prozent die beste Zielgruppen-Quote seit rund fünf Jahren holte. 1,23 Millionen Werberelevante schauten zu, insgesamt waren 3,40 Millionen Zuschauer dabei.ProSieben hat mit dem überlangen Fantasy-Spielfilmgepunktet. Solide 10,1 Prozent standen dafür bei den Umworbenen zu Buche, 0,75 Millionen Jüngere schauten zu. Beim Gesamtpublikum betrug die Sehbeteiligung 1,50 Millionen. Sat.1 lag mitnur knapp dahinter: Zufriedenstellende 9,9 Prozent Marktanteil wurden für die Schnipselshow gemessen, 0,83 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen zu. 1,66 Millionen Zuschauer waren insgesamt mit von der Partie.Passabel schnitt RTLZWEI mit dem Spielfilmab: 5,4 Prozent wurden damit bei den Werberelevanten generiert, 0,44 Millionen 14- bis 49-Jährige waren hierfür zu haben. Schlechter erging es Kabel Eins, woim Doppelpack nicht über 3,9 bzw. 4,5 Prozent hinauskam. In der Spitze sahen lediglich 0,39 Millionen Umworbene zu. Ganz schlimm erwischte es aber VOX mit, hier rutschte der Marktanteil auf bis zu 2,6 Prozent.