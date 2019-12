Schocker: AGF und Media Control gehen getrennte Wege

Vermischtes

Es ist eine große Neuigkeit für die TV-Branche: 2020 endet die jahrzehntelange Zusammenarbeit zwischen der Arbeitsgemeinschaft Videoforschung und ihrem Vertriebspartner.

„ Die Kooperation von Media Control und AGF Videoforschung war eine Erfolgsgeschichte. Wir danken für die ausgesprochen gute, langjährige Zusammenarbeit, die es uns ermöglicht hat, Datenverwerter wie Presse und Produktionsfirmen fast drei Jahrzehnte zuverlässig mit AGF-Daten zu versorgen. Nun geht die AGF den nächsten Schritt und erweitert ihr Portfolio. ” Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF Videoforschung.

Eine Ära in der Quotenberichterstattung und Quotenforschung geht zu Ende: Media Control und AGF Videoforschung beenden zum 31. Januar 2020 ihre Zusammenarbeit. Die AGF wird die Vermarktung der TV-Einschaltquoten ab dann in Teilen selbst übernehmen und damit ihr Angebotsportfolio ausbauen. Media-Control-Geschäftsführerin Ulrike Altig kommentiert das Ende der Kooperation: "Media Control leistete mit der Vermarktung der TV-Einschaltquoten vor rund 30 Jahren Pionierarbeit. Wir waren eine der Ersten, die den Mehrwert transparenter Chartauswertungen erkannten und haben eine bis heute gültige Währung für die Medien erschaffen."Sie führt fort: "In den letzten Jahren hat sich das Konsumverhalten deutlich gewandelt, sodass wir uns nach reichlicher Überlegung dazu entschieden haben, den TV-Bereich zurück in die kompetenten Hände der AGF zu geben. Für die immer harmonische und partnerschaftliche Zusammenarbeit in den vielen Jahren bedanken wir uns herzlichst und wünschen der AGF Videoforschung alles Gute für die neuen Herausforderungen."Das Ende der Partnerschaft erfolgt pünktlich zum planmäßigen Auslauftermin des bestehenden Vertrages zwischen der AGF und der Media Control. Ab 1. Februar wird somit die AGF zum Ansprechpartner für Datenbezieher, die bislang von Media Control beliefert wurden. Im Zuge dieses Übergangs will die AGF unter anderem individuelle Pressepakete einführen. Das Unternehmen hofft, Pressediensten so einen spezifischen Zuschnitt zu ermöglichen.Für Produktionsfirmen ist der neue Ansprechpartner derweil die GG media Forschung & Beratung, ein von der AGF lizensierter Datenverwerter. Media Control hat die TV-Quoten seit 1992 im Auftrag der AGF (Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung) vermarktet. Das Unternehmen vermarktet zudem seit 2015 exklusiv die offiziellen deutschen Kino-Charts. Seinen Anfang nahm Media Control in den späten 1970er-Jahren als erster Anbieter repräsentativer Musikcharts in Deutschland. Ulrike Altig ist seit 2003 Geschäftsführerin der Media Control.