«Chilling Adventures of Sabrina» erhält Verstärkung aus «The 100» und «Black Lightning»

Vermischtes

Im Januar 2020 erscheint die neue Staffel der makaber-humorvollen Netflix-Serie. Nun sind drei neue Gesichter des Casts bekannt geworden.

Am 24. Januar 2020 ist es soweit, dann wird der dritte Teil vonbei Netflix veröffentlicht. Seit April 2019 warten Fans auf neue Folgen. Im Frühjahr werden acht neue Episoden rund um die Teenie-Hexe Sabrina Spellmann erscheinen. Nun wurden drei neue Gesichter bekannt, die für die acht neuen Folgen rund um die Teenie-Hexe Sabrina Spellmann zum Cast dazugestoßen sind. Zum einen wird Jonathan Whitesell («The 100») in die Rolle von Robin schlüpfen. Der junge gut-aussehende Mann ist einfühlsam, aber auch immer wieder für ordentlich Unruhe gut. Mit einem Wanderzirkus reist er nach Greendale und entwickelt dort schon bald Gefühle für Theo (Lachlan Watson). Whitesell ist für die Produzenten der Serie kein Unbekannter, da man bereits für «Riverdale» zusammenarbeitete.Skype P. Marshall («Black Lightning») ist der zweite neue Name im Cast. Sie spielt die Voodoo-Priesterin Mambo Marie und hilft Prudence (Tati Gabrielle) und Ambrose (Chance Perdomo) dabei, den flüchtigen Bösewicht Blackwood (Richard Coyle) aufzuspüren. Letztes neues Gesicht ist Newcomer Sam Colett. Er ist in der Serienwelt noch ein unbeschriebenes Blatt und mimt in den neuen Folgen Caliban, einen “Prinz der Hölle”. Caliban fordert Sabrina heraus und beansprucht den Thron der Hölle für sich, obwohl zwischen den beiden durchaus auch andere Funken fliegen.Archie Comics, Warner Bros. Television und Berlanti Productions produzieren die Netflix-Serie. Als ausführende Produzenten agieren Lee Toland Krieger, Jon Goldwater, Sarah Schechter, Roberto Aguirre-Sacasa und Greg Berlanti. Bereits jetzt ist bekannt, dass «Chilling Adventures of Sabrina» auch einen vierten Teil bekommen wird, wie lange Fans nach dem Release im Januar alleridngs darauf warten müssen, ist noch unklar. In den neuen Folgen geht es unter anderem darum, dass Sabrina und ihre Freunde Harvey, Rosalind und Theo versuchen, Sabrinas Schwarm aus den Fängen der Unterwelt zu befreien. Außerdem ist ein Rummel zu Gast in Sabrinas irdischer Heimat Greendale – und der bringt gefährliche Geheimnisse mit sich …