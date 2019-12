«5 gegen Jauch» meldet sich bei den Jüngeren gestärkt zurück

Quotennews

Oliver Pocher übernimmt ab sofort wieder die Moderation von «5 gegen Jauch», das hat zu gestiegenen Werten in der Zielgruppe geführt.

Werte von «5 gegen Jauch» 2018 2,72 Mio. / 11,6 %

2,82 Mio. / 10,4 % Zuschauer ab 3 J. / MA 14-49 J.

Oliver Pocher hat am Freitag sein Comeback als Moderator beigefeiert, zudem treten nun wieder Promis gegen Günther Jauch an. Das hat den zuletzt gesunkenen Quoten ein wenig auf die Sprünge geholfen:So lag der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe nach den Konzeptänderungen bei ordentlichen 12,7 Prozent, 0,97 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen zu. Weil die Quizshow es mit dem gefragten Weihnachts-Klassiker «Der kleine Lord» sowie einer Bundesliga-Übertragung bei den Öffentlich-Rechtlichen aufnehmen musste , reichte es in der Zielgruppe jedoch nur für Rang drei in der Primetime.Insgesamt wurde «5 gegen Jauch» von 2,78 Millionen Zuschauern verfolgt, 10,8 Prozent Marktanteil resultierten daraus. Anders als beim jungen Publikum blieben die Zahlen hier also relativ stabil gegenüber den 2018er-Ausgaben.