Weihnachts-Klassiker mal wieder gefragt: «Der kleine Lord» schlägt sogar die Bundesliga

Quotennews

Alle Jahre wieder sorgt «Der kleine Lord» im Ersten für tolle Quoten, weit über fünf Millionen Zuschauer waren dabei. Da musste sich selbst die Bundesliga im ZDF hintenanstellen.

Zuschauerzahlen «Der kleine Lord» seit 2014 2014: 4,98 Mio.

2015: 6,21 Mio.

2016: 6,15 Mio.

2017: 6,07 Mio.

2018: 5,79 Mio.

Das Erste hat am Freitag mal wieder den Weihnachts-Klassikerhervorgekramt und damit wie erwartet den Tagessieg bei Jung und Alt eingefahren: 5,85 Millionen Menschen ab drei Jahren haben ab 20.15 Uhr eingeschalten, das waren sogar etwas mehr wie 2018 (5,79 Millionen). Hervorragende 19,3 Prozent Marktanteil zog das bei Allen nach sich.Aber auch beim jungen Publikum gab es kein Vorbeikommen an der britischen Produktion: So sorgten 1,39 Millionen 14- bis 49-Jährige für tolle 16,4 Prozent Marktanteil. Das ist die beste Quote seit der Ausstrahlung in der Adventszeit 2012. Im vorherigen Jahr wurden übrigens „nur“ 13,7 Prozent ausgewiesen.Da hatte selbst Fußball das Nachsehen: Die Bundesliga-Übertragung beim ZDF war demnach nur auf Platz zwei. Mit 5,28 Millionen Zusehern lief es für die Begegnung zwischen Hoffenheim und Dortmund aber trotzdem sehr rund, 17,7 Prozent Marktanteil sprangen dafür heraus. 1,21 Millionen Jüngere führten zu einem Ergebnis von 14,0 Prozent. Der Action-Thrillerkrachte gegen 22.50 Uhr dann aber auf unzureichende 6,3 Prozent bei Allen, die Sehbeteiligung schrumpfte auf 1,06 Millionen.