Stabile Reichweite, aber Quoten im Minus: Schwaches Finale von «Queen of Drags»

Quotennews

Nicht gut für ProSieben: RTLZWEI landete mit dem Spielfilm «The Green Mile» sogar in einer besseren Position.

Mit eher enttäuschenden Quoten ist die erste Staffel der von Heidi Klum präsentierten Showam Donnerstag zu Ende gegangen. Obwohl sich die Reichweite in dieser und auch schon in den zwei Wochen vorher konstant bei knapp einer Million Leuten ab drei Jahren hielt (diesmal: 0,96 Millionen), sank die Quote in der klassischen Zielgruppe bei der Finalfolge auf einen neuen Minus-Rekord. Mit 7,9 Prozent Marktanteil landete man klar unter dem Senderschnitt und dem groben Vorhabden, zweistellige Quoten zu generieren.Ärgerlich für ProSieben ist auch, dass ausgerechnet das eigentlich viel kleinere RTLZWEI am Donnerstagabend mit dem XL-Finaletriumphierte und auf starke 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam. Der Streifen lockte zudem insgesamt 1,20 Millionen Menschen an, sodass RTLZWEI auch im Gesamtmarkt an der roten Sieben vorbeizog – und das, obwohl der überlange Film erst um Mitternacht zu Ende war.ProSieben derweil zeigte ab 22.25 Uhr eine weitere-Ausgabe, die auf 6,7 Prozent Marktanteil kam, eheeine weitere Stunde später mit nur noch zweieinhalb Prozent Marktanteil bei den Umworbenen völlig unter ging. Nur rund 210.000 Menschen schauten zu – zu sehen war übrigens ein Christmas-Special von Robbie Williams.