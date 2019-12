Nebendarsteller für «Yellowjackets» gefunden

US-Fernsehen

Gleich vier neue Schauspieler hat das Unternehmen für seine neue Serie verpflichten können.

Der Pay-TV-Sender Showtime arbeitet schon seit geraumer Zeit an der Survival-Serie. Für diese Serie hat man nun die Schauspieler Ava Allan («Pretty Little Liars»), Courtney Eaton («Line of Duty», Briana Venskus («Sorry for Your Loss») und Liv Hewson («Bombshell») verpflichten können. Diese vier Schauspieler werden neben Juliette Lewis, Christina Ricci, Melanie Lynskey, Tawny Cypress und Jasmin Savoy Brown in der Serie zu sehen sein.«Yellowjackets» wurde von Ashley Lyle und Bart Nickerson kreiert, die auch die Produktion ausführen und als Showrunner fungieren werden. Karyn Kusama wird den Pilotfilm produzieren und leiten, Drew Comins gehört ebenfalls zu den Produzenten. Die Serie wird von eOne für Showtime produziert.Die Serie handelt von einer Gruppe junger Menschen, die einen Flugzeugabsturz überleben und in der Wildnis von Ontario überleben müssen. Neben dem Überlebenskampf steht auch die Gruppenbildung und die Feindschaft der beiden Lager im Vordergrund.