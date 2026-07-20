Max Uthoff: Wir wollten etwas mit unserer eigenen Handschrift machen

Interview

Seit 2014 steht Max Uthoff gemeinsam mit seinem Team für politische Satire im ZDF. Zum 100. Jubiläum von «Die Anstalt» spricht er über den Wandel der Medienlandschaft und warum ihm gesellschaftliche Debatten wichtiger sind als Einschaltquoten.

Wir dachten eher daran, dass es bei einer Folge bleiben würde. Wenn uns damals jemand gesagt hätte, es werden mal hundert, hätten wir ihn zum Arzt geschickt.Die Fußstapfen waren so groß, dass wir die Ränder nicht gesehen haben. Wir hatten uns auch auf ein Scheitern vorbereitet und wollten vor allem etwas mit unserer Handschrift machen. Den Respekt haben wir den Altvorderen ja in der ersten Sendung mit schlechten Parodien von ihnen gezollt.Nein. Natürlich gab und gibt es noch Kommentare von Zuschauern, die sich Priol und Schramm zurückwünschen. Aber da wir vieles ganz anders gemacht haben, bot sich der Vergleich auch nicht wirklich an.Was mich nachhaltig freut, ist, dass wir es geschafft haben, über 100 Sendungen nicht berechenbar zu sein. Zumindest in der Darstellung, die politische Ausrichtung dürfte klar geworden sein. Uns ist es wichtig, dass die Zuschauer wissen, sie werden intelligent unterhalten, aber nicht wissen, was sie erwartet.Tatsächlich war das eine große Umstellung. Kabarett lebt naturgemäß sehr von den Reaktionen des Publikums. Es war fremd, aber wir haben es mal als Herausforderung genommen und versucht, neue Dinge zu probieren.Ja, das hat dazu geführt, dass wir uns jetzt auch ein, zwei Abbrüche während der Aufzeichnungen erlauben, um ein anderes Setting aufzubauen oder in neue Rollen zu schlüpfen. Als wir noch live ausgestrahlt haben, blieben uns immer nur wenige Minuten dafür.Ehrlicherweise sind wir nicht so tagesaktuell, wie es manchmal scheint. Wir hatten uns von Anfang an vorgenommen, monothematisch zu arbeiten, also ein Thema in den Vordergrund zu stellen und von mehreren Seiten zu betrachten. Diese Themen stehen normalerweise schon früher fest, damit wir auch früh in die Recherche gehen können. Nur ab und an drängen sich aktuelle Themen aktuell in die Sendung, weil sie, wie zum Beispiel der Iran-Krieg, zu wichtig sind, um unbesprochen zu bleiben. Grundsätzlich steht das Thema vier Wochen vorher fest und dann arbeiten wir uns ein. Wir lesen viel, unsere großartigen Rechercheurinnen Ingrid Knorr und Kathrin Hartmann (früher noch Anne Zetsche) beliefern uns mit dem, was wirklich relevant ist, wir führen zu jedem Thema Expert*innen-Gespräche und so langsam schält sich heraus, wo beim jeweiligen Thema der Hase im Pfeffer liegt. Dann denken wir uns Szenen, Figuren, Sketche aus und verteilen dann auf die Autor*innen (unter anderem Cornelius W.M. Oettle, Doris Müller) und dann sitzen Maike Kühl, Claus von Wagner und Head- Autor Dietrich Krauss und ich in der letzten Woche jeden Tag in der Schreibstube, stopfen uns mit Süßigkeiten voll und hoffen auf Einfälle.Letztlich ist der Sender sehr zufrieden, zu den Zuschauerzahlen der direkten Ausstrahlung gesellen sich ja noch die Zahlen der Mediathek-Abrufe, die bei uns erfreulich hoch sind, weil eben viele nicht mehr linear schauen. Aber ja, wenn es uns gelingt, Leute in die Diskussion zu bringen, ist mir das persönlich wichtiger als hohe Quoten.Das hoffe ich. Manchmal wird einem die Reichweite auch erst klar, wenn Menschen uns nach Solo-Auftritten ansprechen und uns erzählen, wie wichtig ihnen die «Anstalt» ist, dass sie durch unsere Sendung politisiert wurden oder den vielen Lehrer*innen, die einzelne Folgen von uns als Einführung in ein Thema vor der Klasse zeigen.Oh, ich mag viele. Merz ist aufgrund des Stirnrunzelns ein wenig anstrengend. Neffton ist mir lieb geworden, aber auch den Rentner Paschulke oder den Altlinken mit langer Zottelmähne spiele ich mit großer Freude.Dafür gibt es keinen Plan. Gesucht und gefunden wird immer die Figur, mit der die Balance aus Information und Albernheit am leichtesten herzustellen ist. Verkörperungen des alltäglichen Wahnsinns, sozusagen. Und die Themen drängen sich auf und stellen sich an, eine lange Reihe, denn im Grunde sind die Missstände kaum zu vermeiden, wenn sich der Profitzwang erstmal ungestört niedergelassen hat.Maike war schon früher Dauergast und als Claus sich wieder mehr auf die Bühne konzentrieren wollte, weil er schon zu lange nicht mehr Solo unterwegs war, haben wir uns auf die Suche nach einer Frau gemacht. Es war vermutlich die kürzeste Suche der Welt, weil Maike als beste politische Kabarettistin des Landes fast zwangsläufig in die «Anstalt» gehört.Sie hat eine großartige Mischung aus politischer Klugheit, Spielfreude, Genauigkeit, Professionalität und überraschendem Witz, der manchmal aus Ecken kommt, in die wir anderen uns niemals trauen würden. Und ich bezweifle, dass Claus oder ich Alice Weidel oder Katherina Reiche annähernd dämonisch oder maskenhaft darstellen könnten.3sat ist einer der sicheren Häfen, die es für Satire hier im Land gibt. Welcher Sender sonst strahlt mal Solo-Programme von Kabarettist*innen aus oder zeigt, wie in der «Happy Hour» eine wunderbare Mischung aus neu und alt, Comedy und Kabarett? Und ja, gerade das Länder übergreifende von 3sat, das eben auch österreichischen oder schweizerischen Kolleg*innen mit den deutschen verbindet, macht 3sat so unverwechselbar.