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«NEU DENKEN» stellt nicht die Frage, wer recht hat  sondern wie es besser gehen kann.

In einer Zeit, in der politische Diskussionen oft von Zuspitzung, Empörung und Lagerdenken geprägt sind, setzt der Podcastbewusst einen anderen Ton. Moderiert von der Transformationsforscherin und Publizistin Maja Göpel, versteht sich das Format als Gegenentwurf zum schnellen Schlagabtausch. Statt Polarisierung steht hier konstruktives Nachdenken im Mittelpunkt  respektvoll, faktenbasiert und lösungsorientiert.Der Podcast widmet sich großen gesellschaftlichen Fragen: Wie bleibt Demokratie wehrhaft? Was bedeutet Macht in einer pluralen Gesellschaft? Ist Bürokratie wirklich nur ein Hemmnis  oder auch Garant für Verlässlichkeit? Warum scheint der Kompromiss aus der Mode geraten zu sein? Und weshalb finden radikale Positionen immer mehr Zulauf? Jede Episode nimmt ein zentrales Schlagwort unserer Gegenwart auf und betrachtet es aus einer neuen Perspektive.Dabei spricht Maja Göpel mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft. Zu den Gesprächspartnern zählen unter anderem der Extremismusforscher Matthias Quent, der Kommunikationswissenschaftler Bernhard Pörksen, der Wuppertaler Oberbürgermeister Uwe Schneidewind, die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach oder die ehemalige Bundespräsidentenkandidatin Gesine Schwan. Die Gespräche dauern meist rund eine Stunde und bieten Raum für Differenzierung  ohne in akademische Abgehobenheit abzudriften.Charakteristisch für «NEU DENKEN» ist die Haltung hinter dem Format. Es geht nicht um Skandalisierung oder schnelle Empörung, sondern um Verständigung. Der Podcast fragt danach, warum Demokratien trotz historischen Wissens immer wieder an ihre Grenzen stoßen, warum Debatten oft entgleisen und wie sich politische Prozesse so gestalten lassen, dass sie Vertrauen zurückgewinnen. Dabei werden Sorgen und Frustrationen nicht abgetan, sondern ernst genommen  allerdings ohne populistische Vereinfachung.Ein wiederkehrendes Motiv ist die Bedeutung von Zuhören. In Zeiten, in denen Aufmerksamkeit häufig über Lautstärke generiert wird, betont «NEU DENKEN» den Wert des Gesprächs. Unterschiedliche Positionen werden nicht als Bedrohung, sondern als Ausgangspunkt für gemeinsame Lösungsansätze verstanden. So entsteht ein Raum, in dem auch komplexe Themen wie Vermögensverteilung, Innovation, Sicherheit oder Marktwirtschaft differenziert diskutiert werden können.Das Format erscheint als Video- und Audiopodcast und verbindet journalistische Struktur mit wissenschaftlicher Tiefe. Die Fragen sind klar, die Argumente nachvollziehbar, der Ton sachlich  und dennoch engagiert. Maja Göpel gelingt es, ihre Gäste sowohl kritisch als auch respektvoll zu befragen, sodass aus jeder Episode ein Denkraum entsteht, der über die Laufzeit hinauswirkt.«NEU DENKEN» richtet sich an Hörerinnen und Hörer, die mehr wollen als Schlagzeilen oder Streitgespräche. Wer sich für gesellschaftliche Zusammenhänge interessiert, wer politische Entwicklungen verstehen und nicht nur kommentieren möchte, findet hier eine fundierte Alternative zum üblichen Nachrichtenformat. Der Podcast lädt dazu ein, innezuhalten, Perspektiven zu wechseln und die vielleicht wichtigste Frage unserer Zeit ernsthaft zu stellen: Wie können wir gemeinsam besser handeln? Damit ist die Sendung weniger ein Debattenformat im klassischen Sinn als vielmehr ein Beitrag zur demokratischen Kultur  ruhig, analytisch und mit dem klaren Anspruch, Verständigung möglich zu machen.