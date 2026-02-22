Blockbuster-Battle

Dinosaurier und Drogenhändler müssen hinter Hitchcock zurückstecken.

Die Bewertung

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2022 (Sat.1, 20:15 Uhr)Seit Jahren breiten sich die Dinosaurier auf der Welt aus. Die Firma Biosyn macht es sich deshalb zur Aufgabe, ein eigenes Reservat für die Urzeit-Echsen zu schaffen. Dr. Ellie Sattler entdeckt, dass das Unternehmen in Wahrheit andere Pläne verfolgt. Derweil hüten Owen und Claire ein Geheimnis: Sie kümmern sich um die junge Maisie, die als menschlicher Klon in die Geschichte eingehen könnte. Dadurch wird das Mädchen jedoch zur Zielscheibe einiger zwielichtiger Gestalten.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8Metascore: 5IMDb User Rating: 62013 (RTLZWEI, 20:15 Uhr)Komödie: David Burke ist ein kleiner Drogendealer. Weil er ein paar Teenagern helfen will, wird er von drei üblen Punks angegriffen, die ihm sein Geld und seine Ware abnehmen. Wie soll David jetzt die umfangreichen Schulden bei seinem Lieferanten Brad abtragen? Um das Geld aufzutreiben und dabei seine Gesundheit nicht zu gefährden, bleibt David keine Wahl: Er muss ins große Drogengeschäft einsteigen und Brads aktuelle Lieferung aus Mexiko einschmuggeln. Der idiotensichere Plan besteht darin, seine Nachbarn unter Druck zu setzen, dass sie ihm dabei helfen: Die zynische Stripperin Rose, der potenzielle Kunde Kenny und die Straßengöre Casey werden kurzerhand als Ehefrau und zwei angebliche Sprösslinge rekrutiert...The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8Metascore: 7IMDb User Rating: 71963 (arte, 20:15 Uhr)Hitchcock-Thriller: In einer Tierhandlung lernt die Verlegertochter Melanie Daniels den Rechtsanwalt Mitch Brenner kennen. Weil Brenner sich über ihre Allüren lustig macht und sie zum Narren hält, beschließt Melanie, ihm einen Denkzettel zu verpassen. Mit zwei Liebesvögeln im Gepäck fährt sie an die Pazifikküste nach Bodega Bay, wo Mitch bei seiner Mutter und seiner kleinen Schwester Cathy die Wochenenden verbringt. Auf der Rückfahrt wird sie von einer Seemöwe angegriffen und am Kopf verletzt. Daraufhin kann Mitch sie überreden, bis zur Geburtstagsfeier seiner Schwester zu bleiben. Sie mietet sich bei der Lehrerin Annie Hayworth ein, die sich als Mitchs einstige Geliebte herausstellt. Trotzdem findet Melanie in ihr eine Verbündete, mit der sie über Mitch und seine merkwürdig abweisende Mutter reden kann. Als Cathy am nächsten Tag ihren Geburtstag feiert, fallen plötzlich aufgeregte Vögel über die im Garten spielenden Kinder her...The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8Metascore: 8IMDb User Rating: 8