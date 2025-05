ABC News Studios kündigt «Hey Beautiful: Anatomy of a Romance Scam» an

US-Fernsehen

ABC News Studios kündigtan, eine neue dreiteilige Doku-Serie, die am Dienstag, dem 20. Mai, exklusiv auf Hulu und Hulu auf Disney+ für Abonnenten des Bundles gestreamt wird. Im Geschäft mit einsamen Herzen gibt es viel Geld zu verdienen, und Online-Betrüger sind darauf aus, schutzbedürftige Frauen auf der ganzen Welt auszunutzen. Wie viel wissen wir wirklich über die Menschen hinter den Profilen im Wilden Westen des Online-Datings? Die neue True-Crime-Serie von Anchor Entertainment in Zusammenarbeit mit Trinoculus Films und produziert für ABC News Studios erzählt die Geschichte von drei Frauen – Annette, Roxy und Gaby –, die sich Hals über Kopf in denselben gutaussehenden Mann verlieben, nur um dann festzustellen, dass sie in einem ausgeklügelten Liebesbetrug um ihr Geld gebracht wurden. Mit gebrochenem Herzen und wütend kämpfen sie darum, die wahre Identität des Betrügers aufzudecken. Ihre schockierende Suche führt sie zu einem Mann, der mehr Geheimnisse hat, als sie sich jemals hätten vorstellen können. Als sie beginnen, Gerechtigkeit zu suchen, lernen sie, dass die Flucht vor dem Betrug zu einer Frage von Leben und Tod werden kann.„Da immer mehr Menschen online nach Verbindungen und Gesellschaft suchen, lauern anonyme Betrüger, um dies auszunutzen“, sagte Mike Kelley, Leiter von ABC News Studios. „Betrugsfälle sind zu einem wichtigen Bestandteil der sich wandelnden Landschaft der True-Crime-Inhalte geworden, und ABC News Studios ist stolz darauf, eine Vorreiterrolle zu übernehmen und Geschichten aus der Perspektive der Opfer in den Mittelpunkt der Erzählung zu stellen. Mit der erfolgreichen Serie „Scamanda“, unserer meistgestreamten Serie seit ihrem Start, haben wir die Zuschauer in den Betrug hineingezogen, und jetzt folgt «Hey Beautiful: Anatomy of a Romance Scam», eine überraschende Geschichte mit vielen Wendungen.“„Laut einem aktuellen Bericht des FBI haben Online-Betrüger im Jahr 2024 die Rekordsumme von 16,6 Milliarden Dollar ergaunert, was einem Anstieg von 33 % gegenüber dem Vorjahr entspricht“, sagt Ethan Goldman, Gründer und CEO von Anchor Entertainment. “Mit dem rasanten Aufstieg von KI und Deepfake-Technologie wenden diese Betrüger immer raffiniertere Taktiken an, um ihre Identität zu verschleiern. Die Geschichten dieser mutigen Frauen zeigen, wie jeder in einen Betrug verwickelt werden kann, der nur allzu real erscheint.“«Hey Beautiful: Anatomy of a Romance Scam» wird von Anchor Entertainment in Zusammenarbeit mit Trinoculus Films für ABC News Studios produziert. Andy Robertson ist Regisseur und ausführender Produzent, Keayr Braxton ist Co-Regisseur und ausführender Produzent, Erin Haglund ist ausführende Produzentin vor Ort, und Ethan Goldman und Dan Baglio sind ausführende Produzenten für Anchor Entertainment. Victoria Thompson ist ausführende Produzentin und David Sloan ist leitender ausführender Produzent für ABC News Studios.