«The Bondsman» ist tot

US-Fernsehen

Der Streamingdienst von Amazon hat die Horror-Serie nach einer Staffel abgesetzt.

Der Streamingdienst Amazon Prime Video hat die Action-Horrorserienach nur einer Staffel abgesetzt. Die achtteilige Serie mit Kevin Bacon in der Hauptrolle feierte am 3. April 2025 Premiere, konnte jedoch offenbar nicht genügend Zuschauer für eine Fortsetzung mobilisieren.Inhaltlich dreht sich die Serie um den ermordeten Kopfgeldjäger Hub Halloran (Bacon), der vom Teufel wieder zum Leben erweckt wird, um entflohene Dämonen zurück in die Hölle zu bringen. Dabei muss er sich nicht nur mit Höllenkreaturen, sondern auch mit den Konflikten innerhalb seiner zerrütteten Familie auseinandersetzen – und mit seinen eigenen Sünden, die ihn einst ins Verderben führten.Neben Bacon standen unter anderem Jennifer Nettles, Damon Herriman, Beth Grant, Maxwell Jenkins und Jolene Purdy vor der Kamera. Die Serie wurde von Grainger David entwickelt, der auch als Executive Producer fungierte. Weitere Produzenten waren Erik Oleson (Showrunner), Jason Blum, Chris McCumber, Jeremy Gold, Chris Dickie und Paul Shapiro.