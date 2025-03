«The Residence»: Polit-Thriller trifft auf schwarze Komödie

Serientäter

Eine Leiche im Weißen Haus, und eine Ermittlerin, die keine Gefangenen macht: Die neue Netflix-Serie von Shonda Rhimes blickt in einer Thriller-Satire in die Abgründe der Macht.

Es gibt diese Orte, die allein durch ihre Existenz eine Aura des Geheimnisvollen ausstrahlen. Das Weiße Haus ist so ein Ort – das Symbol der (gerade zerfallenden) amerikanischen Demokratie, Kulisse zahlloser politischer Intrigen, Schauplatz unzähliger Hollywood-Fantasien – und jetzt auch der Mittelpunkt eines Mordfalls. Zumindest in der neuesten Netflix-Serie «The Residence», die am 20. März Premiere feiert.Ein Krimi im politischen Zentrum der Welt? Das klingt zunächst nach einer Mischung aus «House of Cards» und «Knives Out» , nach Champagnergläsern, die in Zeitlupe zu Boden fallen, nach schattigen Korridoren, in denen Flüstergespräche plötzlich verstummen, nach Staatsgeheimnissen, die hinter vorgehaltener Hand ausgetauscht werden. Und genau das liefert Shonda Rhimes, die Showrunnerin, die bereits mit «Scandal», «How to Get away with Murder» und «Inventing Anna» bewiesen hat, dass sie meisterhaft darin ist, Drama, Spannung und unerwartete Wendungen zu inszenieren.Das Setting ist perfekt: Während eines exklusiven Staatsdinners im Weißen Haus geschieht ein Mord – und plötzlich wird aus dem Epizentrum der Macht ein einziger Tatort. Die Zahl der potenziellen Täter ist beachtlich: Denn es gibt 157 Verdächtige. Das Weiße Haus hat schließlich sage und schreibe 132 Räume, und damit jede Menge Verstecke für Spione, Agenten, Diplomaten und zwielichtige Gestalten zu bieten, die sich hinter makellosen Manieren und maßgeschneiderten Anzügen verbergen.Die Ermittlungen übernimmt Cordelia Cupp, gespielt von Uzo Aduba (dreifache Emmy-Gewinnerin, und nach dieser Serie könnte durchaus noch eine weitere Statue für sie drin sein). Sie mimt eine Kommissarin, die sich mit ihrer direkten, exzentrischen Art keinen Gefallen tut – aber genau deswegen perfekt für diesen Fall ist. Denn nur sie hat den Spürsinn, das Chaos im Weißen Haus zu durchschauen, das sich nach der Tat aufzulösen droht.Shonda Rhimes hat längst bewiesen, dass sie Drama kann. Doch «The Residence» ist auch für sie Neuland: So dezidiert als Murder-Mystery angelegt war noch keiner ihrer Stoffe. Zudem verspricht sie mit diesem Format nicht nur Spannung, sondern auch Humor – ein Cocktail aus wendungsreichem Thriller und Satire. Denn anders als «Scandal» oder «House of Cards» will die Serie nicht nur düster sein, sondern auch die Absurdität des Washingtoner Polit-Zirkus einfangen.Die Serie basiert dabei auf dem Buch "The Residence: Inside the Private World of the White House" von Kate Andersen Brower, in dem es vornehmlich um die Menschen geht, die hinter den Kulissen des Weißen Hauses arbeiten – Butler, Köche, Haushälter. Rhimes nimmt sich dieses Material und spinnt daraus ein fiktives Krimi-Drama, das Einblicke in die verborgene Welt hinter den goldenen Vorhängen gewährt, wenn es nicht gerade in ein aus den Fugen geratenes Krimi-Dinner abgeleitet.Doch Shonda Rhimes wäre nicht Shonda Rhimes, wenn sie nicht auch ein exzellentes Ensemble zusammengestellt hätte. Neben Uzo Aduba als Cordelia Cupp gibt es mit Giancarlo Esposito und Randall Park noch mindestens zwei weitere Hochkaräter, die gekonntes Charakterdrama versprechen. Wird Cordelia Cupp den Fall lösen? Oder ist das Weiße Haus ein so undurchdringliches Labyrinth aus Macht, Lügen und Intrigen, dass selbst die scharfsinnigste Ermittlerin daran scheitern muss? Eine Frage, die «The Residence» schier bis zum Bersten mit Spannung füllt – und damit in mehr als einem Genre zu überzeugen weiß.