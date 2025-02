Christopher Nolan holt sich Matt Damon

Kino-News

Der Oscar-Preisträger wird mit dem Schauspieler bei seinem jüngsten Wert mitmachen.

Matt Damon is Odysseus. A film by Christopher Nolan, #TheOdysseyMovie is in theaters July 17, 2026. pic.twitter.com/7a5YbfqVfG — odysseymovie (@odysseymovie) February 17, 2025

Mit «Oppenheimer» dominierte Christopher Nolan die vergangenen Academy Awards. Für die nächste Gala hat Nolan noch kein neues Projekt, allerdings stellt er derzeit die Schauspieler für sein kommendes Werk zusammen. Oscar-Preisträger Nolan hat Matt Damon verpflichtet, der in dem neuen Spielfilmden Odysseus verkörpern soll.Bislang hat Christopher Nolan ein großes Ensemble verpflichten können. Tom Holland, Mia Goth, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Benny Safdie, Jon Bernthal und John Leguizamo haben einen Kontrakt unterzeichnet. Damons Rolle wurde am Montagmorgen über den offiziellen X-Account des Films bekannt gegeben. Der Beitrag enthielt ein Foto von ihm in seiner Rolle und lautete: „Matt Damon ist Odysseus. Ein Film von Christopher Nolan, #TheOdysseyMovie kommt am 17. Juli 2026 in die Kinos.“«The Odyssey» folgt dem griechischen Helden Odysseus auf seiner turbulenten Heimreise nach dem Trojanischen Krieg. Die Geschichte wurde erstmals vor über 2.000 Jahren vom altgriechischen Dichter Homer niedergeschrieben und ist eine der ältesten Geschichten, die auch moderne Leser noch immer begeistern.